Клецкий район первым в Минской области преодолел тысячный рубеж по намолоту зерна

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбайновые экипажи Клецкого района первыми в столичном регионе намолотили 1 тыс. т зерна и рапса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Передовиками жатвы стали работники КСУП "Племенной завод "Красная звезда" тракторист-машинист Петр Макрецкий и помощник комбайнера Александр Демидчик, а также трактористы-машинисты ОАО "Кухчицы" Сергей Костюкевич и Александр Бурак.

Благодарственные письма труженикам лично вручил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский. "На протяжении нескольких месяцев Минская область активно готовилась к уборочной. Наши специалисты выезжали и смотрели за подготовкой техники, отслеживали организацию подвоза питания. Все наши замечания устранялись очень быстро, не приходилось дополнительно подключать другие ведомства, все работали очень четко и слаженно. И вот результат. Для нас самое важное, что люди трудятся в комфортных условиях и получают хорошую зарплату", - отметил он.

В свою очередь первый заместитель председателя Клецкого райисполкома Николай Лешик рассказал, что озимый ячмень в регионе уже убран в полном объеме (было посеяно около 500 га), сейчас хозяйства района приступили к уборке других озимых культур - пшеницы, тритикале. "В целом зерновых колосовых на сегодняшнее утро убрано почти 1,8 тыс. га, намолочено более 8,7 тыс. т зерна. Последние дни основное внимание уделяли уборке рапса. Техника максимально была задействована на ней, и на сегодняшнее утро убрано 93%, урожайность составляет более 30 ц/га, отдельные сельскохозяйственные организации достигли урожайности в 55 ц/га, намолочено 11 тыс. т маслосемян рапса. Уборка продолжается. Погода благоприятствует", - заключил он.-0-

Фото ОАО "Кухчицы"