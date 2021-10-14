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14 октября 2021, 16:47

Кличковская о женской миссии, материнской силе и детском признании

Елена Кличковская. Фото из архива
Елена Кличковская. Фото из архива

О женской мудрости, красоте и хрупкой силе слагались легенды, тысячи стихов и песен. Никакие законы физики не смогут объяснить источник их неиссякаемого ресурса и вдохновения. Белорусские женщины не только поддерживают тепло домашнего очага, но и выполняют миссию, заботясь о здоровье горожанок и сельчанок, продвигают бизнес-идеи, реализуют международные проекты. Об этих и многих инициативах жительниц юго-востока страны рассказала БЕЛТА управляющий делами Гомельского облисполкома, председатель областной организации Белорусского союза женщин Елена Кличковская.

- Елена Владимировна, День матери - особый в календаре государственных праздников, это необходимый и важный день…

- День матери в разных странах отмечают в разное время. В Беларуси на государственном уровне он отмечается 14 октября. Однажды в Иерусалиме чудесным образом Богородица явилась во время богослужения и накрыла покрывалом людей, которые молились за спасение своих деток. Наверное, поэтому именно 14 октября, в этот светлый православный праздник, мы даже не поздравляем, а благодарим своих мам просто за то, что они есть. Это еще один повод сказать им спасибо за то, что родили нас, за то, что посвящают нам значительную часть своей жизни, делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы мы были счастливыми, успешными, чтобы мы создали свои семьи и своим деткам привили то, что когда-то они привили нам. Конечно, если бы мама была рядом, очень хотелось бы ее обнять и поцеловать. Переоценить значимость мамы в нашей жизни невозможно. Именно с семьи начинается наш путь в жизнь.

- Как, по-вашему мнению, лучше всего поздравить мам? Есть ли какой-то универсальный подход?

- Как лучшее поздравить и поблагодарить свою маму - каждому подскажет сердце. А мы, Белорусский союз женщин, который насчитывает более 12,5 тыс. женщин, также готовит поздравления. Это и мамы, и бабушки, и будущие мамы, которые на уровне республики уделяют внимание женщинам, подарившим новую жизнь.

Мероприятия, которые мы подготовили ко Дню матери, очень разноплановые. Это акции за здоровый образ жизни, посадка аллей и наша традиционная акция "Позвони маме".

По последней переписи, в республике 2 млн 691 тыс. семей, а детей 1 млн 767 тыс. С одним ребенком - 57% семей, с двумя - 33%, остальные - многодетные. А ведь каждая семья - это ячейка, которая формирует будущее нашего государства. Как заложены основы воспитания в семье, так человек будет проявляться в жизни, в обществе.

- Расскажите подробнее об акции "Позвони маме".

- Это очень трогательная акция. Третий год наши волонтеры, молодежное крыло БСЖ, члены и активисты посещают школы, колледжи, вузы. Просто заходим в учебные аудитории и просим ребят достать мобильные телефоны и позвонить родному человеку, сказать маме, как сильно ее любят. На улице раздаем прохожим флайеры с призывом позвонить маме.

Эта акция уже завоевала популярность. Мы хотим лишний раз обратить внимание детей на то, что они должны помнить: мама - самое главное в жизни. Поэтому и напоминаем в этот день высказать слова любви, признательности и благодарности, которые чувствуем, которые внутри нас.

Кстати, когда первый раз проводили, была очень разная реакция мам. Они не привыкли, что дети говорят им теплые слова, что их почитают и любят. И во время таких неожиданных звонков в ответ задавали вопросы, переживали, все ли в порядке с детьми, не случилось ли что-нибудь. Мы стремимся привить молодым поколениям безусловную любовь к своим мамам. Просто без причины сказать важные слова. Это необходимо и детям, и мамам. Ведь в детях, как в зеркале, отражается все, что в них закладывают родители. А для мамы самое важное, чтобы ребенок был здоров, счастлив и успешен.

- Также областная организация БСЖ старается взрастить любовь в прямом смысле?

- Можно и так сказать. Набирает популярность наша акция "Посади дерево", посвященная Дню матери. В этом году она прошла во всех районах области. Когда мы сажаем дерево в честь своей мамы, оно растет в особых условиях, за ним - особый уход. Как можно дать засохнуть такому деревцу?! А в Калинковичах высадили аллею рябин и установили символичный знак - руки, держащие сердце. В Петрикове дети вместе с учителями и мамами после занятий в гимназии заложили аллею на территории учреждения. Думаю, детки будут подбегать, смотреть, как деревце, нужно ли его полить. А в Мозыре возле молоденьких деревьев установили таблички с именами женщин, в честь которых они высажены. Недавно в Мозырском районе открыли музей, посвященный матерям. Здесь собраны материалы о женщинах с дореволюционных времен до современности. Всем его посетителям говорим: мама - это подвиг в жизни. Ведь воспитать ребенка достаточно сложно. Это постоянная незримая связь.

- Один ребенок - огромная ответственность. А что говорить про многодетных мам: ответственность, как и любовь, умножается многократно?

- Поверьте, у каждой из них есть поддержка. Наше государство нацелено на поддержку многодетных семей. В Беларуси мамы имеют возможность быть вместе со своим ребенком три года в декретном отпуске. Предусмотрено более 10 видов пособий для поддержки материнства и детства. Ни в одной стране мира такого нет. Это не просто слова, а аналитические данные ООН.

Политика государства направлена на то, чтобы у каждой семьи была своя квартира или дом. И практически онлайн выполняется это поручение Президента. Сегодня у нас создаются дома семейного типа, и институт интернатов практически ушел в прошлое. Ведь именно в семье ребенок получает любовь, социальную адаптацию, бытовые навыки.

- Можно ли сказать, что сейчас возрождается мода на большие семьи?

- Отчасти. Это больше уверенность в том, что государство поддержит. Наша политика максимально нацелена на укрепление авторитета материнства. Есть случаи, когда молодые люди еще при планировании семьи мечтают о трех и более детях. Потому что в нашем государстве это выгодно и успешно. И государство, и союз женщин заинтересованы, чтобы граждан было больше.

При этом в последние годы изменяется тенденция. Если раньше больших семей было больше в районах, то сегодня многодетных семей много и в больших городах, и в сельской местности. Скажу честно, особенно активизировалась эта тенденция после принятия указа о предоставлении жилья многодетным семьям. Молодые семьи также решаются на третьего и последующих детей. Пары чувствуют поддержку, понимают, что могут рассчитывать на помощь государства. Это и материнский капитал, пособия и выплаты на подготовку к школе, и оздоровление, и медицинское обслуживание, и многие другие льготы и преференции. Президент как-то сказал: два ребенка - ваши, третий - мой. И действительно многие финансовые затраты берет на себя государство.

Сегодня в общественно-культурном центре Гомеля чествовали многодетных матерей, удостоенных ордена Матери. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил жительницам региона 34 такие награды. Всего в области 1643 женщины уже отмечены орденами. Это мамы, воспитывающие трех и более детей, создающие уют и благополучие в семьях.

- БСЖ разработан проект "Вместе за здоровое будущее". Как он развивается?

- Проект реализуется в республике уже не один год. Гомельская область стала его инициатором. Благодаря инициативе Гомельского медуниверситета акция приобрела новый формат. Во взаимодействии с онкодиспансером и кожвендиспансером при поддержке главврачей вместе с волонтерами наши группы выезжают в районы, узкие специалисты оказывают помощь. Такие консультации позволяют женщинам из глубинки выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. Также наши студенты проводят лекции, рассказывают, как укрепить здоровье, когда обследовать себя, как сохранить красоту и молодость. Мы объехали уже семь районов. Их жительницы очень благодарны. Как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация, продолжим акцию.

Каждый такой жест, каждая такая акция - дань благодарности мамам, женщинам.

- Не остаетесь в стороне и от борьбы с коронавирусом?

- Да, и республиканский союз женщин, и областной присоединились к акции "Привит от COVID". Своим поведением, примером и позицией мы аргументируем, почему привились. Мы говорим о том, что прививаемся, чтобы защитить себя и окружающих. Ведь велика вероятность, что молодой человек может заразить взрослого, со слабым иммунитетом. И в этом плане можно говорить и об угрозе своим мамам, бабушкам, дедушкам. Мы же не знаем, как они перенесут коронавирусную инфекцию, каким будет исход. Это важно, чтобы потом не винить себя за то, что не сделали самую малость - прививку.

Акция с таким хештегом набирает обороты. Женщины разных профессий, из разных уголков страны рассказывают, почему привились: "Обожаю своих детей и не хочу ставить их под угрозу", "Я люблю своих родителей и не хочу их заразить", "Я ценю своих коллег и стараюсь защитить и их тоже". Больше аргументов для убеждения, чем личный пример, невозможно подобрать. А ведь многие люди, в том числе и старшего поколения, увлеклись соцсетями, читают и верят высказываниям псевдоэкспертов. Так и рождаются мифы и абсурдные понятия, типа привился и стал магнитить предметы.

Мы говорим о том, что прививка - не страховка от вируса. Она помогает организму избежать осложнений или летального исхода. По данным министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, из всех госпитализированных - привитых только 4%. Какие еще нужны доводы? Важно понимать: пока мы не вакцинируемся и не выработается коллективный иммунитет, мы не сможем вернуться к привычному образу жизни.

У нас немало любителей обратить внимание на другие страны. Здесь тоже есть много примеров: в Китае и Израиле стопроцентная вакцинация населения, приступили к ревакцинации. Почему не следуем примерам?

- Наверняка за такими масштабными проектами БСЖ не упускает из виду и частные случаи?

- Помощь женщинам и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, всегда остается одной из наших главнейших задач. Это и беженцы, и страдающие от семейного насилия или депрессивного состояния из-за каких-либо трагических обстоятельств.

Очень прошу всех женщин: никогда не оставайтесь с проблемами один на один. Любую проблему можно решить сообща. Белорусский союз женщин в каждом районе имеет свою структуру. Обращайтесь, пожалуйста. Кроме того, на базе Гомельского городского центра обслуживания семьи и детей ежедневно работает прямая телефонная линия "Психологическая помощь населению" по номеру (80232) 35-75-68. Здесь всегда помогут, если вдруг стало плохо, а вы хотите сохранить анонимность, вас будут расспрашивать, не осудят за какой-то поступок, не будут указывать на ошибки или давить морально. Высококвалифицированные психологи выслушают и окажут помощь, которая нужна именно в конкретную минуту.

- Женская поддержка и солидарность - действительно мощная сила?

- Без сомнений. Более того, мы налаживаем сотрудничество с коллегами из союза женщин России. У нас одни и те же задачи и цели. Мы, женщины, говорим о семье, стабильности, поддержке, выступаем за здоровый образ жизни. Обсуждаем самый широкий круг тем: женщина в бизнесе, в политике, в воспитании.

На Евразийский женский форум в России приглашена и белорусская делегация, которую возглавила Наталья Кочанова. На форуме будет вырабатываться национальная стратегия совместных действий в интересах женщин. Проходит ряд встреч по обсуждению сохранения историко-культурных ценностей, сотрудничества в сфере бизнеса, по линии общественных организаций стран. Самое главное - у нас общие семейные ценности.

- Елена Владимировна, в такой день не обойтись без пожеланий от главной женщины региона…

- Конечно, с удовольствием! Всех мам и женщин с праздником! В День матери Белорусский союз женщин выражает слова огромной благодарности за то, что вы у нас есть. Вы хранительницы семейного очага, созидательницы мира, уюта и красоты в нашей прекрасной Беларуси. Вы красивы и неотразимы. Озаряйте своими прекрасными улыбками мир вокруг себя, дарите жизнь, удивляйте, мечтайте, восхищайте всех окружающих. Пусть рядом будут достойные, любящие и уважающие мужчины, заботливые дети! Пусть они всегда дарят вам доброту, тепло и заботу! Будьте счастливы! Белорусский союз женщин вас очень любит!

Хочу сказать слова огромной благодарности своей маме, которая вместе с папой воспитала нас с братом. 36 лет она была заведующей детским садом, работала с детьми. На своем примере давала жизненные уроки. Это очень честный, правдивый, искренний и правильный человек, которым я очень горжусь. И в этот день хочу адресовать ей простые слова: "Мама, я тебя люблю!"

БЕЛТА.-0-

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