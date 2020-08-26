Кличковская: школа - место получения знаний, а не политических выступлений

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Школа - это место получения знаний, а не политических выступлений. Таким мнением в беседе с журналистами поделилась председатель Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Елена Кличковкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Кличковская с сожалением констатировала, что сегодня школа стала местом каких-то политических выступлений. "А ведь основная задача учителей, школы - учить, воспитывать детей", - обратила внимание она.

Председатель областной организации БСЖ призвала и родителей, и учителей оставить все политические разногласия вне учреждений образования. "Школа - это не место для политики. И очень важно, чтобы 1 сентября в нашей стране стал настоящим праздником. Чтобы ребята с радостью шли в школу, получали знания", - сказала Елена Кличковская.

Она напомнила, что по всей стране уже не первый год в преддверии Дня знаний проходит благотворительная акция, во время которой детям вручают портфели и школьные принадлежности. К ней активно подключаются общественные организации, предприятия. По словам Елены Кличковской, в акции принимают участие и 25 районных организаций Белорусского союза женщин. "Более 150 портфелей БСЖ сегодня вручает по всей области", - добавила председатель областной организации. Например, в Гомеле ранцы со школьными наборами получили воспитанники детских домов семейного типа Железнодорожного района.-0-