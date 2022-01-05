Кличковская: сила женщин способна поддержать и сберечь мир в семье и в народе

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сила женщин способна поддержать и сберечь мир в семье и в народе. Таким мнением поделилась с журналистами председатель Гомельской областной организации БСЖ Елена Кличковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное мероприятие в честь 30-летия Белорусского союза женщин прошло в Гомеле. Фойе областного общественно-культурного центра в прямом и переносном смысле превратилось в цветник от количества васильковых фотозон и прекрасных дам. Самых активных гомельчанок наградили власти областного центра и региона. Врачи, учителя, библиотекари, представительницы сферы культуры и других отраслей - каждая из жительниц разных уголков области на своем месте находит ресурсы и возможности для добрых дел, активностью и мудростью продвигает главные жизненные ценности семьям, молодежи и др.

"Нашей организации исполнилось 30 лет. С 1991 года были проведены многочисленные мероприятия и акции, сложились свои традиции. Сегодня мы чествуем лучших наших женщин, которые своим трудом, личным примером показали, что в Республике Беларусь женщины могут все. Ведь наша основная задача - сберечь основы семьи. А семья - это гарант государства, гарант того, что в большой семье Республики Беларусь все спокойно. И, чествуя наших женщин, хотим еще раз подчеркнуть, что наша организация, которая в Гомельской области объединяет более 13 тыс. женщин, готова уберечь мир в семье и в народе", - рассказала Елена Кличковская.

В регионе нашли отклик и стали традицией многочисленные акции организации. "Это и высаживание аллей матери, открытие музеев женщин, акции "Позвони маме", "Сделай детскую площадку своими руками", "Соберем портфель первокласснику", "Наши дети", чествование ветеранов, работа с неблагополучными семьями, поддержка многодетных семей. Подключились и помогали врачам во время противоковидных мероприятий. Всегда поддерживаем силовые органы: на 23 февраля от жен и матерей преподнесли им каравай. Перечень мероприятий можно еще дополнять и дополнять", - отметила председатель областной организации БСЖ.

Итоговым мероприятием стала премия "Женщина года". В этом году шесть женщин из Гомельской области получили звание "Женщина года области", две из них стали победителями республиканского конкурса.

Уже сформирован план действий и мероприятий на 2022 год. Он стартует с большого женского форума. "В феврале пройдут районные и областной форумы, затем - республиканский. Есть определенная интрига по этому мероприятию, но мы пока ее придержим. Продолжим все акции, включая конкурсы для предпринимателей "Наше дело". Также в каждой районной газете стартовала рубрика "Территория семьи". Продолжим дело по озеленению, будем высаживать аллеи исторической памяти в поддержку тематики 2022 года", - поделилась Елена Кличковская.

К поздравлениям женского актива присоединился помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук. "Красивые, молодые, задорные - они всегда проявляют лучшие качества, создают настроение, хранят семейные очаги. Также присоединяются к значимым направлениям. Только в последнее время активно помогали беженцам на границе, поздравляли ребят с Новым годом во время акции "Наши дети". Хочется сказать огромное спасибо за то, что женщины просто есть. С праздником!" - подчеркнул он.-0-