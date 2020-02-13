Клятву в верности предложат произнести влюбленным в Гомельской области

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста проведут в регионе 13-15 февраля информационную кампанию ко Дню влюбленных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в организации БОКК.

Добровольцы отправятся в трудовые коллективы, торговые центры, массовые места. Во время акции молодым парам напомнят, что ответственное поведение и верность партнеру являются залогом успешных отношений и здоровья. Влюбленным и молодым семьям предложат публично дать друг другу клятву в верности. Свои слова они подкрепят подписями в свидетельстве о регистрации торжественного обещания. Также волонтеры напомнят об инфекциях, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ, способах защиты от них.

"Акция нацелена на популяризацию семейных ценностей. Мы убеждены, что верный путь профилактики инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ - верность партнеру. От этого зависит здоровье будущей или молодой семьи, а также следующих поколений", - добавили в организации.

Всего в эти дни в регионе БОКК проведет более 20 информационных мероприятий. В программе инфосессии, викторины, лекции, конкурсы, тематические беседы.-0-