27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ключевым драйвером инвестфорума "Мельница успеха" в Могилеве станет развитие юго-восточных регионов. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время пресс-конференции, посвященной основным тенденциям развития малого и среднего предпринимательства в Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы в начале новой пятилетки, и этот период для региона символизирует запуск очередного инвестиционного цикла, - сказал Руслан Страхар. - Сегодня важно проанализировать, что было сделано в прошлые годы и предложить потенциальным инвесторам новые возможности. Именно поэтому ключевым драйвером инвестфорума "Мельница успеха", который пройдет 5 ноября в Могилеве, станет развитие юго-восточных регионов. На пленарном заседании форума мы также будем много говорить о возможности использования наших местных ресурсов, о той работе, которую проводим по созданию инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, а также о созданных нами индустриальных площадках, где уже сегодня готовы принять инвесторов".

Бизнес-мероприятие позволит представить широкий спектр возможностей для инвестиций в различные отрасли экономики как для белорусских, так и иностранных предпринимателей. Прежде всего речь идет о крупных проектах, важных для жизнедеятельности региона и открывающих новые возможности для ведения бизнеса. За последнее время обновилось много нормативных актов, подписан указ Президента №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области", по которому создан ряд уникальных преференций и льгот для инвесторов, реализующих проекты на территории Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов.

В работе форума примут участие представители более 50 иностранных государств, в их числе органов власти и торгово-промышленных палат, руководители крупных компаний, сотрудники дипломатического корпуса, научно-исследовательские организации и другие заинтересованные структуры. Их вниманию будет представлена выставка-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона, на которой можно будет ознакомиться с лучшими предложениями по приоритетным направлениям развития области. Работа форума будет организована по трем секциям: "Реализация инвестиционного потенциала с использованием преимуществ юго-восточного региона Могилевской области", "Могилевский региональный форум по предпринимательству" и "Развитие туризма в юго-восточных регионах Могилевской области".

"Все крупные реализованные в нашей области инвестиционные проекты в виде идей или соглашений когда-то обсуждались именно на этом форуме, - заключил заместитель председателя облисполкома. - Мы знаем много примеров, когда инвесторы, видя отношение власти и созданную в регионе инфраструктуру поддержки бизнеса, реализовали свой потенциал в Могилевской области. Только на 11-м инвестфоруме подписано 14 соглашений и договоров на сумму около $200 млн с созданием более 650 рабочих мест. Каждый из проведенных форумов для региона становится точкой отсчета в реализации многих инвестиционных проектов".

Руслан Страхар также подчеркнул, что в регионе созданы необходимые условия для инвестиционной деятельности: сложились прозрачные правила ведения бизнеса для всех субъектов предпринимательства, открыт равный доступ к земельным участкам и энергоресурсам. Кроме того, местные исполнительные и распорядительные органы постоянно работают над дальнейшим совершенствованием и повышением эффективности системы государственной поддержки инвестиционного процесса.-0-