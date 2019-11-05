Ключи от арендных квартир вручили новоселам-калийщикам в Петрикове

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два 60-квартирных арендных дома для горняков и обогатителей сдали в микрорайоне Северный в Петрикове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Беларуськалий".

Дома для семей работников Петриковского рудоуправления возведены специалистами Гомельского домостроительного комбината по заказу ОАО "Беларуськалий". Молодой микрорайон калийщиков дополнили два пятиэтажных трехсекционных дома. В каждом из них по 30 однокомнатных квартир, 16 - двухкомнатных и 14 - трехкомнатных.

Красную ленточку перерезали председатель Петриковского райисполкома Александр Навныко, генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, заместитель генерального директора по строительству - директор стройкомплекса ОАО "Гомельский домостроительный комбинат" Владимир Фалейчик.

Иван Головатый подчеркнул: главное в жизни человека - семья, и каждый старается обеспечить ее благополучие - новое жилье будет способствовать этому и укрепит уверенность в завтрашнем дне.

Заветные ключи от долгожданных квартир получили 16 семей. Квартиры сданы с полной отделкой, индивидуальными газовыми отопительными котлами, приборами учета воды и электроэнергии, газовыми счетчиками. Рядом с каждым домом обустроены парковки на 16 машино-мест, возле подъездов - велопарковки. Благоустроена дворовая территория. Установлен игровой комплекс с качелями, каруселями, горками, песочницей. Здесь создана безопасная среда: на площадке уложено покрытие из резиновой плитки. Возле детской площадки обустроена и зона отдыха с беседкой для взрослых. Отдельное пространство предусмотрено для занятий спортом - площадки для игр в футбол, баскетбол, гандбол.

Жилье для семей горняков и обогатителей построено раньше нормативного срока. В дальнейшем квартал будет расширяться и благоустраиваться. Так, до конца года в Северном микрорайоне планируется сдать в эксплуатацию общежитие для иногородних работников горно-обогатительного комплекса. В 2020 году намечено строительство 40-квартирного дома и детского сада на 240 мест.

Возведение Петрикoвского горно-обогатительного комбината - один из самых масштабных инвестпроектов ОАО "Беларуськалий" за всю современную историю предприятия. Параллельно с его строительством обустраивается и социальная инфраструктура для его работников и их семей.-0-