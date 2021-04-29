Ключи от двух арендных домов вручили работникам Петриковского рудоуправления

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ключи от двух арендных домов вручили семьям работников Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА.

Ключи счастливым новоселам вручил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый. Он поблагодарил строителей ОАО "Гомельский ДСК" за качественное жилье для горняков и обогатителей, которое возвели в кратчайшие сроки. "Это квартиры с отделкой, в которые можно уже сейчас заселяться и жить. Пусть здесь звучит детский смех", - сказал он, пожелав всем мира, тепла, здоровья и божьего благословения.

В каждой квартире установлены индивидуальные газовые отопительные котлы, приборы учета воды, электроэнергии, газовые счетчики. Рядом с каждым домом обустроены авто- и велопарковки, благоустроена дворовая территория, заложен молодой мини-парк. Для самых маленьких жителей установлен игровой комплекс, площадка с качелями, каруселями, горками и песочницей. Для безопасности малышей использовано покрытие из антитравматической плитки. А для взрослых новоселов предусмотрена зона отдыха с беседкой. Есть пространство и для любителей спорта - игры в футбол, баскетбол, гандбол.

Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый с символическим ключом от нового дома

Первыми ключи получили многодетные семьи. Своей дружной командой пришли на торжественное мероприятие супруги Кузьмичи. Иван Головатый вручил по ключу каждому члену большой семьи, включая старшего сына Николая, дочерей Арину, Аделину и малышку Веселину. Глава семейства Роман поблагодарил руководство предприятия за комфортное жилье.

Среди счастливчиков - семья машиниста подземных самоходных машин Василия Жуковца. Вместе с супругой он воспитывает троих детей: Арину, Глеба и Марка. В Петриковском рудоуправлении Василий работает всего месяц, пока является стажером-учеником, но уже получил новую арендную квартиру. "Беларуськалий" - серьезная организация с солидным соцпакетом. Правда, и ответственность работы под землей в разы выше. Благодаря "Беларуськалию" город значительно преобразился за последние годы. Обновился спорткомплекс, куда ходит сын, бассейн. Райцентр преображается на глазах", - рассказал Василий Жуковец.

Также ключи от квартир домов №24 и 26 на ул. Дружбы получили молодые специалисты сферы здравоохранения, прибывшие в район.

На данный момент в Петрикове введено в эксплуатацию 8 жилых домов и одно общежитие - всего 553 квартиры. Как уточнили на предприятии, до конца года в райцентре будет построено еще 8 жилых домов.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В припятском крае "Беларуськалий" реализует ряд важнейший проектов социальной направленности. Среди них строительство жилых домов, реконструкция акушерско-гинекологического корпуса местной ЦРБ, возведение спортивно-оздоровительных объектов, современного центра развития ребенка на 240 мест и др.-0-

Фото Сергея Холодилина