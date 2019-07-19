Ключи от квартир в таунхаусе получили десять многодетных семей Минского района

19 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие кирпичного таунхауса для многодетных состоялось в Острошицком Городке, ключи от нового жилья получили 10 семей, передает корреспондент БЕЛТА.

Дом располагается в пределах магистральной автодороги Р40 и ул.Ленинской. Участок ограничен сложившейся жилой коттеджной застройкой и ранее построенными трехэтажными домами агрогородка вблизи реки Усяжа.

Постройка представляет собой жилой блокированный дом (таунхаус), состоящий из десяти блок-секций. Каждая представляет собой двухэтажную квартиру на одну семью с встроенным гаражом и гостевым машино-местом. На первом этаже расположены входная зона с крыльцом, тамбур, холл-прихожая, кладовая-гардеробная, совмещенный санузел, большая кухня, имеющая выход на террасу и придомовую территорию.

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