Ключи от новых квартир получили 39 многодетных семей Слуцка

14 июля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Ключи от новых квартир вручили 39 многодетным семьям Слуцка, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня по ул.Зеленой торжественно открыли 40-квартирный пятиэтажный жилой дом на два подъезда.

По словам директора УКС Слуцкого района Игоря Родионова, в доме насчитывается по 20 двухкомнатных и трехкомнатных квартир. "Дом с частичной отделкой. Строители выполнили шпатлевку стен, шпатлевку и покраску потолков, поставили по три двери в каждой квартире (в туалет, ванную, кухню). Жильцу остается только сделать полы, поклеить обои - стены готовы - и поставить двери в жилые комнаты. И можно заселяться", - сказал он.

Всего в городе за первое полугодие свои жилищные условия улучшили 149 многодетных семей, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома Людмила Попченя. "По данным на 1 июля, еще 420 многодетных семей стоят на очереди. Часть из них получила ключи сегодня, остальные переедут в новые квартиры до конца года. Это уже второй дом в городе для многодетных, строится еще три, по плану они будут введены в текущем году. К слову, в третьем доме получат квартиры в том числе семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сироты и другие нуждающиеся", - заключила она.-0-