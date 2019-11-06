Ключи от новых квартир в Межисетках Могилевского района получили 53 многодетные семьи

6 ноября, Межисетки /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Торжественное открытие 60-квартирного дома прошло сегодня в Межисетках Могилевского района: ключи получили 53 многодетные семьи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство домов - это всегда важно. Сегодня люди стали обладателями своего жилья. Это серьезный шаг на пути к комфортной и благополучной жизни", - отметил заместитель председателя по строительству Могилевского райисполкома Андрей Шулейко.

Возведение дома заняло год. На дворовой территории уже установлены детские площадки, организована парковка и безбарьерная среда. В районе новостройки развитая инфраструктура: в шаговой доступности школа, детский сад, торговые объекты.

"Жильцами нового дома в Межисетках стали не только жители агрогородка, здесь семьи со всего Могилевского района: от агрогородка Семукачи до населенного пункта Сухари", - подчеркнул директор УКС Могилевского района Виктор Александров.

В числе тех, кто получил ключи от долгожданной квартиры, семья Горюновых. Дочки Кристина, Ангелина и Полина уже распланировали, где разместят свои письменные столы и игрушки. "Сейчас мы живем в маленьком доме в агрогородке Семукачи. Его нужно отапливать, все удобства на улице. Квартира стала самым настоящим подарком. Сделаем ремонт и будем переезжать", - рассказал глава семейства Василий Горюнов.

В следующем году по соседству с новостройкой появится еще один дом - уже на 40 квартир, также планируется построить многоквартирные дома в агрогородках Буйничи, Полыковичи и Кадино.-0-