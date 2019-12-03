Ключи от новых квартир в Ветковском районе вручили работникам агрофилиала "Гомельэнерго"

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники филиала "Агрофирма им. Лебедева" РУП "Гомельэнерго" получили ключи от новых квартир в Ветковском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Торжественная приемка квартир состоялась в деревне Даниловичи. Новый восьмиквартирный дом построен за счет средств РУП "Гомельэнерго" для работников сельскохозяйственного филиала "Агрофирма им. Лебедева". Жилье получили семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В числе счастливых новоселов и молодые специалисты.

В торжественной церемонии участвовал генеральный директор РУП "Гомельэнерго" Сергей Бобович, он поздравил семьи с новосельем, пожелал им тепла и уюта в новом доме и вручил ключи от квартир.

Дом полностью готов к заселению и не требует отделочных работ. У здания разместилась вместительная парковка, на которой предусмотрено машино-место для инвалидов. Создана и безбарьерная среда: оборудован пандус для инвалидов-колясочников. Это инфраструктурное дополнение оценят и молодые семьи с маленькими детьми. Новоселы довольны расположением своего нового жилья - дом находится через дорогу от места работы.-0-