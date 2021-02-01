Клуб "Контакт" для трудных подростков открылся в Витебске

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Главная цель инструкторов добровольного молодежного клуба "Контакт", открывшегося сегодня при отделе внутренних дел администрации Октябрьского района Витебска, - это диалог с трудными подростками, заявил на открытии клуба начальник РОВД Дмитрий Бородавко, передает корреспондент БЕЛТА.

В новом клубе витебские школьники, с которыми сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят индивидуально профилактическую работу, будут заниматься физической подготовкой, стрельбой и знакомиться с работой правоохранителей. "Нам важно выстроить диалог с подростками. Для них будут проводиться занятия по изучению уголовного и административного права, причем не в форме скучных лекций, а интерактивного общения и игр, - рассказал Дмитрий Бородавко. - Это поможет в дальнейшем не только избежать неправомерных поступков, но и подскажет ребятам, как правильно поступать в той или иной жизненной ситуации. Кроме занятий в спортивном и тренажерном залах, тире будем организовывать туристические походы, путешествия по интересным местам Витебщины. Если это будет интересно ребятам, то по их рекомендации пригласим деятелей науки, культуры, спорта, ветеранов войны на встречи с подрастающим поколением".

Ребята познакомились со своими будущими инструкторами, увидели, в каких условиях они будут заниматься. Всем пришелся по душе современный тренажерный зал, оснащенный тренажерами белорусского производства. В тире никто не прошел мимо бронежилетов, защитных шлемов и оружия. Милиционеры рассказали, что по статистике девочки стреляют более метко. И на будущих занятиях у представительниц слабого пола есть шанс доказать, что как снайперам им нет равных.

Никого из школьников не оставил равнодушным небольшой мастер-класс по самообороне. Как отметил заместитель начальника РОВД Андрей Белковский, впереди у ребят будут уроки по самообороне без оружия, а в теплое время года их ждут площадки для мини-футбола и баскетбола. Также в планах у сотрудников УВД устраивать соревнования между командами клуба и школьниками города.

Участникам клуба "Контакт" показали и самое сердце РОВД - дежурную часть, куда поступают все сигналы от населения и предприятий. Мальчики и девочки оценили оперативность работы людей в погонах. Многие из ребят еще не знают, какую профессию выберут в будущем. Возможно, знакомство с этой стороной деятельности правоохранителей поможет им определиться и кардинально сменить вектор своей энергии и направить ее на созидание, защиту и помощь людям.-0-