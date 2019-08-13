Клуб мастеров-животноводов создан в Гомельской области

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной клуб животноводов "Мастера высоких надоев и привесов" создан в Гомельском регионе. Первое заседание с церемонией чествования передовиков прошло сегодня в Мозыре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя тружеников-животноводов, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что в крестьянском труде ключ к успеху заключается не столько в новых технологиях, сколько в преданных делу людях. Он подчеркнул, что акция станет традиционной: наравне с передовиками-механизаторами в регионе будут чествовать и животноводов, достигших значимых результатов.

"Задача органов власти всячески поддерживать и прославлять людей таких важных и таких тяжелых профессий. Эти труженики не знают ни выходных, ни праздников", - пояснил в беседе с корреспондентом БЕЛТА Геннадий Соловей.

Руководитель области убежден, что благодаря четкому следованию технологии, безукоризненной дисциплине и ответственному отношению к труду можно получить хорошие надои и привесы. "Такие, например, как получают в совхоз-комбинате "Заря" Мозырского района и "Брилево" Гомельского, где от каждой коровы в прошлом году надоено 9,5 т и 9,1 т молока соответственно. В "Заре" на территории Наровлянского района удой на одну корову увеличился за год почти на 750 кг. Самый высокий среднесуточный прирост скота в 2018 году показали животноводы "Зари" на территории Мозырского и Наровлянского районов - 960 г и 845 г соответственно. Оба результата выше среднереспубликанского показателя", - сказал губернатор.

Глава региона также подчеркнул важную роль животноводства в сельском хозяйстве Гомельской области - региона с климатическими особенностями. "На долю животноводства приходится до 50% продукции. Уровень развития этой отрасли определяет продовольственную безопасность, способность обеспечить население продуктами питания собственного производства", - отметил он.

Сегодня в члены клуба приняли операторов машинного доения, которые надоили за предыдущий год восемь и более тонн молока от коровы, и операторов по уходу за молодняком, получившие 800 г и более среднесуточных привесов. Удостоверения получили свыше 30 животноводов из разных районов области. Всего в составе клуба около 170 человек. Слова благодарности на церемонии чествования были адресованы заведующим молочно-товарных ферм и начальникам комплексов.

Создание клуба "Мастера высоких надоев и привесов" регламентировано совместным постановлением коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, областного агропромышленного союза и президиума областного комитета профсоюза работников АПК. Целью его создания является активизация деятельности операторов машинного доения, операторов по уходу за молодняком для достижения высоких результатов в работе, повышение материальной и моральной заинтересованности членов клуба, их социальной защищенности. Также в клубе намерены аккумулировать и распространять передовой опыт работы, содействовать внедрению на молочно-товарных фермах, комплексах передовых форм стимулирования труда, организовывать шефство-наставничество над молодыми операторами машинного доения.-0-