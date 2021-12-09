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09 декабря 2021, 14:52

Клубные дома, соцпатронат: как развивается система поддержки людей с психическими заболеваниями

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Развитие системы поддержки людей с психическими заболеваниями и членов их семей на уровне местного сообщества" проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвуют представители организаций системы социального обслуживания и системы здравоохранения Беларуси, представители негосударственных организаций, работающие в системе оказания услуг и поддержки людей с опытом психического заболевания в Беларуси и за рубежом, члены семей с опытом психического заболевания. Среди спикеров - эксперты в области психиатрии, геронтологии, социальной политики, политики в области здравоохранения и психического здоровья (Беларусь, Финляндия, Бельгия, США).

Участники конференции обратили внимание на то, что о реабилитации инвалидов можно говорить лишь в контексте того сообщества, в которое он пытается интегрироваться.

Исполнительный директор общественной организации "Белорусская ассоциация социальных работников" Елена Станиславчик представила результаты проекта "Социальный диалог на начальном этапе развития системы социальной поддержки людей с психическими заболеваниями на уровне местного сообщества", который реализует организация с мая 2020 года.

"Хочу поделиться нашими ресурсами и наработками по проекту, которые могут быть полезны для практиков, - сказала она в ходе презентации. - Мы разработали карту услуг по Беларуси для людей с опытом психического заболевания и членов их семей. На протяжении трех месяцев собирали информацию о таких доступных местах". Также Елена Станиславчик обратилась к организациям, которые, возможно, еще не представлены на карте, заявить о себе и стать партнерами.

Еще один ресурс для обмена опытом - платформа профессионального сообщества, где специалисты рассказывают о себе, своем опыте и проектах по теме психического здоровья, предлагают друг другу сотрудничество, ищут партнеров для новых исследований. Заработал и ресурс "Центр поддержки инициатив в области психического здоровья". На протяжении года проводились вебинары для специалистов (но могут быть полезны и, например, для родственников людей с опытом психического заболевания) по разным темам, они сейчас доступны в записи.

О социальной поддержке семей с опытом психического заболевания в Беларуси рассказала заведующая центром исследований в области социальной защиты НИИ труда Минтруда и соцзащиты Наталья Милькота. Она остановилась на работе территориальных центров социального обслуживания. Самое главное - происходит деинституционализация, услуги стараются максимально приблизить к привычному месту проживания человека. "С точки зрения работы в сообществе, именно общественные организации являются, на мой взгляд, более продуктивными и эффективными за счет гибких форм работы, их разнообразия. Их надо больше вовлекать через реализацию государственного социального заказа. Государственные структуры предоставляют прежде всего базовые услуги, обеспечивают соцстандарт. Поэтому так ценны долгоиграющие проекты в городах, такие как клубные дома", - сказала Наталья Милькота.

Общественные организации могут развивать свои услуги, самостоятельно определяя категории тех, у кого есть в них потребность. Даже в рамках государственной системы на местном уровне законодательством предусмотрена аналогичная свобода действий.

Спектр услуг уже сейчас большой: досуг и развитие (поддержание) коммуникативных навыков, кружки, услуги сиделки, услуги ассистента, услуги дневного присмотра, дневное или кратковременное пребывание в стационаре. В одном случае услуги нужны тем, у кого утрачен контроль поведения, в другом - когда люди способны поступательно осваивать бытовые навыки и интегрироваться в общество. Поддержать родственников призваны услуги информационно-консультационные, обучения уходу, комплексная услуга социального патроната. Но все-таки пока система в меньшей степени ориентирована на поддержку тех, кто рядом с больным. Это направление, считает Наталья Милькота, надо развивать, как и переход к более комплексной и целенаправленной помощи в дневных стационарах. Их надо переориентировать на социальную реабилитацию исходя из индивидуальных особенностей человека. Услуги должны быть адекватными запросам граждан. И не менее важно работать над тем, чтобы в обществе было меньше стереотипов в отношении людей с психическими заболеваниями.

Запланированы и выступления специалистов системы здравоохранения Беларуси: главного внештатного специалиста по геронтологии Минздрава, руководителя Республиканского геронтологического центра при ГУ "Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова" Людмилы Жилевич и главного врача Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Алексея Александрова.

Также на конференции в Минске будут представлены исследования и лучший зарубежный опыт, практики в теме организации поддержки людей с психическими заболеваниями и членов их семей на уровне сообщества. Например, зарубежные коллеги поделятся опытом привлечения сообщества в процессе восстановления после серьезного психического заболевания и приведут доказательства положительного влияния психосоциальной модели "Клубный дом" как части системы услуг по охране психического здоровья на уровне сообщества. Кстати, в Беларуси работают уже четыре клубных дома, где людям помогают восстановиться до уровня, на котором он сможет быть включенным в общество.

Организатором конференции выступает ОО "Белорусская ассоциация социальных работников", партнером - Республиканский геронтологический центр ГУ "Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова".-0-

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