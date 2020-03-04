Книгу об истории и туристическом потенциале Августовского канала презентовали в Гродно

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уникальную книгу об истории и туристическом потенциале Августовского канала издали в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

На более чем 250 страницах ярко иллюстрированной книги "Августовский канал: необычная история и новая жизнь" подробно рассказывается о прошлом и настоящем уникального гидротехнического сооружения. Над изданием работал коллектив авторов, в том числе известные специалисты ГрГУ им. Янки Купалы. Информация подается на русском и английском языках.

"Издание приурочено к 75-летию образования Гродненской области. Как оказалось, сегодня не так уж много книг, которые могут рассказать о богатой истории Августовского канала, его современном этапе. В книге также есть главы, посвященные спортивному туризму, инвестиционным возможностям региона, главным туристическим достопримечательностям, наиболее ярким событийным мероприятиям и даже безвизовому режиму, ведь он на Гродненщине начинался фактически с Августовского канала", - отметила Татьяна Лидяева. Она подчеркнула, что издание может стать своеобразным путеводителем.

"Августовский канал - одна из туристических жемчужин региона, поэтому развитию транспортной, туристической инфраструктуры уделяется повышенное внимание. В нынешнем сезоне туристов ждут несколько новинок. В частности, начнут работу велопрокаты, для которых уже закуплены современные велосипеды и проложены новые веломаршруты по самым живописным местам. Также к сезону обновлен туристско-информационный центр в Сопоцкине", - добавила Татьяна Лидяева. Кроме того, ведется работа по приобретению нового прогулочного судна.

Также в этом сезоне гостей будут принимать уникальные объекты - дворцово-парковый комплекс в Святске и усадебно-парковый комплекс в Радзивилках.-0-