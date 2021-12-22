Книгу трудов белорусского юриста Иосифа Горелика презентовали в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу избранных трудов белорусского юриста, доктора юридических наук Иосифа Горелика презентовали в Минске. Это издание стало двенадцатым, которое увидело свет в рамках просветительского издательского некоммерческого проекта "Наследие права", сообщает БЕЛТА.

Как отметил начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси, первый заместитель председателя Белорусского республиканского союза юристов Евгений Коваленко, чем больше книг издается и презентуется по этому проекту, тем больше увеличивается список достойных представителей отечественной науки, которых также хотелось бы отметить изданием подобных материалов.

"Проект, который мы реализуем, и книга, которая сейчас в руках, свидетельствуют, что мы видим необходимость преемственности, связей между прошлым и будущим. Та работа по совершенствованию Основного закона, которая сейчас проводится в республике, также демонстрирует необходимость построения нового на базисе, который заложен в прошлом, на тех наработках, научных исследованиях, которые сделаны ранее", - сказал он.

Евгений Коваленко подчеркнул: труды Иосифа Горелика были полезны не только его современникам, но и нынешнему поколению. Их особенность в том, что в них доступная научная мысль. "Мы в своей работе тоже должны руководствоваться похожими принципами", - отметил он.

Начальник главного государственно-правового управления обратил внимание, что "в нашей нынешней работе, в том числе с учетом специфики развития общества, потребностей и запросов молодежи, мы стараемся писать короче, проще, понятнее, доносить мысли в более доступном формате". Такие требования, по его словам, сейчас предъявляются к нормотворческой деятельности.

"Еще одна черта работ презентуемого сегодня автора - то, что он заглядывал далеко в будущее", - добавил Евгений Коваленко.

Он также отметил вклад известного белорусского юриста в уголовное законодательство. "В этом году, когда мы значительно совершенствовали законодательство по вопросам национальной безопасности, все эти наработки наравне с наработками других авторов, теоретиков белорусского уголовного права были, несомненно, востребованными", - сказал начальник главного государственно-правового управления.

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов заметил, что проект "Наследие права" дает знания будущим поколениям и является "источником, чистым озером научной мысли". "Эту книгу с уверенностью можно назвать тем станком, на котором должен оттачиваться ум и талант любого будущего ученого и практика", - добавил он.

"Труды ученого, которые мы имеем возможность держать в руках, не теряют своей актуальности, в том числе для молодых современных ученых. И их обязательно нужно изучать, чтобы понимать, чем отличаются рассуждения от мысли", - заметил Вадим Ипатов.

Во время презентации и рабочей встречи, посвященной выпуску книги "И.И. Горелик. Избранные труды", обсуждались перспективы развития проекта с учетом актуальных потребностей законотворческой, правоприменительной, научной деятельности и образовательного процесса.

Организаторы мероприятия - Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальный центр правовой информации, Белорусский республиканский союз юристов, Национальная библиотека Беларуси и ООО "ЮрСпектр".-0-