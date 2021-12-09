Книгу воспоминаний ветеранов студотрядовского движения презентуют в Минске 10 декабря

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Наш третий трудовой" с воспоминаниями ветеранов студотрядовского движения презентуют в Минске 10 декабря во время финальных мероприятий республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи Надежда Шаховская.

"В книге, которая увидела свет по заказу Центрального комитета БРСМ, отражены воспоминания ветеранов студотрядовского движения. В разные исторические периоды они возглавляли республиканские, областные, зональные и линейные белорусские студенческие отряды. Их воспоминания дают возможность почувствовать дух времени, географию и напряженность труда молодого поколения и вклад бойцов студотрядов в социально-экономическое развитие страны", - рассказала Надежда Шаховская.

Новое издание завершит историческую трилогию книг о зарождении и развитии студотрядовского движения в стране и будет интересно всем, кто интересуется историей Беларуси. "С 2020 года были изданы книга "Студенческие стройотряды Беларуси: история и современность" и одноименный фотоальбом. Авторский проект "Наш третий трудовой" продолжает создание летописи белорусского студотрядовского движения", - отметила командир штаба. Книга иллюстрирована хроникальными фотографиями Национального архива, Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси, личными фото из авторов воспоминаний.

Студотрядовское движение Беларуси отметит 60-летний юбилей в 2023 году. Первые студенческие отряды выехали на целину в Казахстан в 1963 году. По итогам этого трудового семестра 37 белорусских студентов были награждены медалью "За освоение целинных и залежных земель". Особое развитие движение получило в 70-80-е годы. Сегодня оно является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ.-0-