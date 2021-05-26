Книжную культуру в контексте международных контактов обсудят на Берковских чтениях в Гродно

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов" открывается сегодня в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Купаловского университета.

Форум будет работать 26 и 27 мая в режиме онлайн и офлайн. Он объединит около 150 участников. В работе конференции примут участие ученые и ведущие специалисты академий наук, крупнейших высших учебных заведений, музеев, архивов, библиотек Беларуси, России, Литвы, Украины, Франции, Чехии, Китая.

"Предполагается обсудить широкий спектр вопросов, связанных с развитием книжной культуры, традициями письменности, текстовой коммуникацией, историей книжных и рукописных собраний, бытованием редких изданий. Исследования будут посвящены также проблемам книжной культуры, ее роли в создании единого информационного пространства, вопросам трансформации и влиянию на различные стороны жизни общества", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Кроме того, во время докладов будут рассмотрены вопросы симбиоза книжной и электронной культур, социокультурные последствия такой трансформации. На обсуждение вынесены и темы, связанные с актуальными направлениями деятельности библиотек, музеев и архивов, подготовкой специалистов для этой деятельности, в том числе в условиях пандемии.

Берковские чтения традиционно проводятся под эгидой Международной ассоциации академий наук. Среди организаторов международного форума - Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Российская академия наук, Министерство образования Республики Беларусь, ГрГУ им. Янки Купалы и другие.-0-