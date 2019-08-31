Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности

31 августа, Слоним /Корр. БЕЛТА/ Книжным магазин "Сонет" открылся в Слониме во время празднования Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый торговый объект ОАО "Белкнига", площадью в 120 кв.м, разместился в пристройке к зданию Слонимского райисполкома. Это первый государственный книжный магазин в Слониме. Ранее книги в городе можно было приобрести в нескольких частных объектах, а также в киосках "Белсоюзпечати".

"Приятное и важное событие. Надеюсь, мы и дальше продолжим традиции открывать книжные магазины в малых городах. Уверен, это перспективное направление - еще многие годы вместе с современными технологиями с нами будет и печатная книга", - отметил во время открытия магазина министр информации Александр Карлюкевич.

В продаже представлено более 7,5 тыс. книг, свыше 70% из - белорусских издательств. Также в новом магазине широкий выбор тетрадей, дневников, другой канцелярской продукции, особенно востребованной в начале учебного года.

"Это помещение некоторое время пустовало, рассматривались различные варианты его использования. Книжный магазин - наиболее оптимальный. Кстати, объект некоторое время работал в тестовом режиме. За это время убедились, что магазин, его продукция востребованы у жителей района", - отметил председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич. Он подчеркнул, что благодаря магазину в городе создано пять новых рабочих мест.

Кстати, все покупатели книг в первый день могли поставить в них памятную печать и даже получить автографы белорусских авторов.

XXVI День белорусской письменности проходит с 31 августа по 1 сентября в Слониме более чем на десяти площадках города. В первый день праздника запланирован ряд мероприятий - круглые столы, научные конференции, выставки. Белорусские писатели присоединятся к культурно-просветительской акции в Жировичах со своим представлением "Я слова ў душы нашу". На площадке "Слова пісьменніка" пройдут презентации областных отделений Союза писателей Беларуси, автограф-сессии, также можно будет встретиться с любимыми писателями и приобрести их книги.

Торжественная церемония открытия праздника состоится 1 сентября в 12.00. Это будет художественно-историческое действо, полностью построенное на ярких событиях истории региона. Главные герои, словно путешествуя во времени, окунутся в исторические события, происходившие на Слонимщине. В финальной сцене будет представлен сегодняшний день региона с широкой презентацией его творческого потенциала. Кульминацией праздника станет вручение Национальной литературной премии. Завершится церемония открытия исполнением гимна Дня белорусской письменности. В 14.30 начнется концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны".

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает посетить молодежную площадку. Здесь откроется фуд-трак, пройдет встреча с диджеем Farsh и известной промо-группой WaitМotion. На импровизированном военном привале развернет работу агитбригада "Слава Победы в сердцах поколений" и откроется фотовыставка "Беларусь помнит".

Участникам Дня белорусской письменности также предложат разгадать код Сапеги. Квест от компании IgraRoom - первый подобный эксперимент, призванный привлечь внимание к истории города.

Программа Дня письменности также включает гашение памятных марки и почтового конверта, мастер-классы по традиционным ремеслам и выставку-продажу тематической сувенирной продукции народных умельцев. Закрытие форума состоится в 20.00. Запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и торжественная церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-