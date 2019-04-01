Книжный марафон пройдет в столичном магазине "Дружба" 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжный марафон ко Дню единения народов Беларуси и России пройдет 2 апреля в столичном магазине "Дружба" ОАО "Белкнига" по пр. Победителей, 51/1, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

"В книжном марафоне примут участие авторы, чьи произведения пользуются одинаковой популярностью и в Беларуси, и в России, - отметили в ведомстве. - Стартует марафон в 11.00 встречей с писателем-фантастом Сергеем Слюсаренко. Затем Виктор Лясковский презентует свои книги "Антошкин щенок" и "Колючая книжка".

В 14.00 состоится творческая встреча с поэтом Анатолием Аврутиным, который представит свою книгу "Просветление", вышедшую в издательстве "Народная асвета". "Превосходно изданный сборник, в котором почти 500 страниц, включает практически все лучшее из созданного поэтом за четыре с лишним десятилетия творческой деятельности, новые стихи и произведения юношеской поры, ранее не включавшиеся ни в одну из книг автора, а также многочисленные переводы шедевров мировой лирики на русский язык - от творчества поэтов Античности до современных белорусских мастеров слова", - рассказали в Мининформе.

Завершится марафон в 15.00 презентацией книг Лины Богдан из серии "ВКонтакте", которая насчитывает пять книг, ранжированных по возрасту целевой аудитории. К изданию готовится сборник рассказов и повесть автора, а также новые книги данной серии. На встрече автор расскажет о новых изданиях "Когда кончаются ладушки" и "И не только про ЭТО".-0-