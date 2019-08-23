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23 августа 2019, 16:51

Кочанова: для развития каждого района необходимо делать ставку на перспективные точки роста

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

23 августа, Вилейский район /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня приняла участие в заседании Вилейского райисполкома по теме социально-экономического развития и исполнения бюджета этого района в первом полугодии 2019 года. Она сделала акцент на необходимости выполнения поручений главы государства по развитию регионов. Оценив работу местных органов власти, Наталья Кочанова обозначила приоритетные задачи руководителей всех уровней и депутатского корпуса: развивать экономику региона по перспективным направлениям, привлекать прямые иностранные инвестиции, подтягивать экспорт услуг, заниматься оздоровлением убыточных предприятий. Также, по мнению главы Администрации Президента, необходимо работать над повышением заработной платы, особенно в организациях АПК, наращивать строительство жилья, в том числе для многодетных. Во многом решение этих вопросов зависит от кадровой работы, подбора грамотных специалистов. Особое внимание Наталья Кочанова обратила на то, что местные власти должны быть ближе к людям, видеть и решать их проблемы, передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде всего глава Администрации Президента поинтересовалась, какие точки роста Вилейского района видят местные власти. Ведь пока есть проблемы с выполнением показателей социально-экономического развития за полгода, и это при богатом потенциале. "Дотационность района уменьшается, сейчас составляет 43%. Это один из ключевых показателей развития и оценки эффективности работы местных органов власти. В очередной раз напоминаю: человек во главе угла. Если экономика эффективно работает - есть возможность наполнять бюджет и решать социальные вопросы, - сказала Наталья Кочанова. - Негоже, что такой красивый район - я здесь впервые - не выполняет показатели. Ведь из цифр складывается жизнь. Надо глубже рассматривать перспективы роста. Уже сегодня должны быть наработки. У вас это привлечение прямых иностранных инвестиций, надо еще подтягивать экспорт услуг. Они и туризм должны занимать больший сегмент, в Вилейском районе все для этого есть. Используйте этот потенциал".

По словам заместителя председателя Вилейского райисполкома Марины Возняк, райисполком плотно работает с предприятиями и организациями по ключевым показателям и рассчитывает на выполнение плана по прямым иностранным инвестициям и экспорту товаров по итогам 9 месяцев. По экспорту услуг есть вероятность выйти на 100% к концу года. Большие надежды возлагаются на два основных валообразующих предприятия - комбикормовый завод и ОАО "Зенит-БелОМО", которые в первом полугодии не выполнили многие показатели, но для этого были объективные причины. Ими проведена масштабная работа по обновлению, заключению новых контрактов. Делается ставка и на развитие малого и среднего бизнеса. Налоговые поступления от этого сегмента в первом полугодии составили Br5,8 млн (темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года - 162,2%).

Наталья Кочанова выразила обеспокоенность низкой зарплатой в АПК района, а также количеством убыточных предприятий, особенно в сельском хозяйстве. "Интеграцию предприятий надо проводить быстрее - там, где они уже закреплены, есть результат. Главный показатель при этом - зарплата. У вас же я вижу убыточное выращивание КРС, по молоку минусуете. Надо исправляться, - отметила глава Администрации Президента. - И надо кадрами укреплять сельхозпредприятия. Есть же примеры, когда при равных экономических условиях организации работают по-разному. Так что подбор и расстановка кадров - основополагающая задача".

Как пояснила в своем докладе Марина Возняк, всего по итогам полугодия девять предприятий сработали отрицательно - год назад таких было 14. "Надо заниматься убыточными предприятиями, не запускать. Если видите, что есть положительная динамика, надо принимать меры. За этим наши люди, их благосостояние", - подчеркнула Наталья Кочанова. Она обратила внимание на то, что к этой работе необходимо активнее привлекать и представителей областной власти, и республиканских органов госуправления - если речь идет о предприятиях соответствующей формы собственности.

В число убыточных попали и обе строительные организации - на ПМК-185 работает 51 человек, средняя зарплата у них - Br470, на ПМК-88 - 87 человек, средняя зарплата - Br511. "Заместителю председателя облисполкома эту проблему поручено взять на контроль. ПМК должны работать эффективно и выполнять объемы", - заключила Наталья Кочанова.

Примечательно, что объемы строительства в районе есть, ведь на учете нуждающихся состоят 1832 семьи, в том числе 183 многодетные. Часть из них выбрали индивидуальное строительство (11 взяли участки, 50 уже приступили к работам). "Вы должны за эти два года выполнить задачу по обеспечению многодетных, давно стоящих в очереди, жильем. А с 2021 года мы должны четко войти в график - приглашать к строительству в течение года с момента постановки на очередь. 183 семьи - каждую надо держать на контроле", - подчеркнула глава Администрации Президента.

Подытоживая встречу, Наталья Кочанова подчеркнула, что представители Администрации Президента регулярно выезжают в регионы, контролируя выполнение поручений главы государства, работу с обращениями граждан и другие вопросы. "Мы посещаем такие заседания, чтобы дать оценку кадрам, увидеть, как развивается регион, какие есть проблемы и перспективы. Возможно, где-то подставить плечо, - сказала Наталья Кочанова. - Я увидела, что здесь новая команда - это накладывает отпечаток: пошли положительные подвижки. Думаю, по итогам года ситуация улучшится и это будет реальное исполнение поставленных задач".

Показательным является количество обращений граждан Вилейского района - в Администрацию Президента поступило 32 обращения, в облисполком - более 100, и 266 обращений направлены непосредственно в райисполком. "Это правильно. Люди должны получать помощь и поддержку у местной вертикали, которая формирует имидж власти всей страны. Ключевое - работа с населением, доведение до людей правдивой информации. Надо уважать и ценить каждого человека. И помните, что три задачи - цены, зарплаты, занятость - прежде всего. Из благополучия каждого региона складывается благополучие страны в целом", - резюмировала глава Администрации.-0-

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Вилейка заседания Кочанова
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