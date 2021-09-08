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08 сентября 2021, 17:24

Кочанова: филиалы крупных производств в малых городах обеспечивают равномерное развитие регионов

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Филиалы крупных производств в малых населенных пунктах помогают обеспечивать равномерное развитие регионов. Таким мнением с журналистами поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Будучи в Могилеве, я прежде всего хотела встретиться с коллективом "Бабушкиной крынки", посмотреть на работу этого предприятия. Сегодня, несмотря на экономическую ситуацию, которая складывается в мире, мы видим здесь серьезный рост. Больше всего меня порадовало то, что здесь дружный и хороший коллектив. У руководителя холдинга я увидела основное - любовь к людям и желание сделать это предприятие лучшим. Для того чтобы люди имели комфортные условия работы, хороший социальный пакет. Предприятие работает эффективно, у людей хорошая заработная плата и условия труда. И продукция, которая выпускается, востребована не только на внутреннем рынке, она идет на экспорт. Мощности по переработке "Бабушкина крынка" может увеличивать. Для этого необходимо больше сырья, а значит сельхозпредприятия должны работать более эффективно", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова посетила производство, ознакомилась с традиционной продукцией и новинками молочного холдинга. "Я в очередной раз убеждаюсь в том, что там, где есть руководитель, который заинтересован в том, чтобы предприятие работало эффективно,- результат будет несомненно. И люди, которые хотят заработать, смогут это сделать благодаря таким производствам, - отметила председатель Совета Республики. - Что очень важно для нас, и это одно из основных направлений, о которых всегда говорит Президент нашей страны, - это равномерное развитие регионов, сильные регионы. Этот посыл стал одним из основных на VI Всебелорусском народном собрании. "Бабушкина крынка" работает не только в Могилеве, а также имеет ряд филиалов во многих районах области - это очень важно. Это дает рабочие места, заработную плату, социальный пакет. И те перспективы, которые уже намечены, обеспечат предприятию успешное развитие. Мы знаем, что в мире есть те люди, у которых нет возможности качественно питаться и у которых есть проблемы с продуктами питания. Потому, я уверена, будущие за такими производствами".

За первое полугодие текущего года ОАО "Бабушкина крынка" переработало около 277 тыс. т молочного сырья. Здесь производят цельномолочную продукцию, масло, твердые сыры, сухое обезжиренное молоко. Выручка от реализации продукции за январь - июнь нынешнего года составила более Br3,6 млн, на экспорт отправлено продукции на $5,2 млн. Сейчас на предприятии реализует инвестиционный проект "Техническая модернизация линии производства сыров и оборудования станции второго подъема филиала "Славгородский". Проект предусматривает модернизацию линии производства твердого сыра с расширением ассортимента выпускаемой продукции, снижение издержек за счет сокращения затрат на топливно-энергетические ресурсы.

После знакомства с производством Наталья Кочанова встретилась с коллективом могилевского молочного холдинга, где рассказала об основных направлениях социально-экономического и общественно-политического развития страны, ответила на вопросы участников встречи. "Такие встречи с коллективами должны проходить в форме диалоговой площадки, когда люди задают вопросы", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Кроме этого, Наталья Кочанова встретилась с руководством Могилевского облисполкома и приняла участие в рассмотрении обращений граждан, которые поступили в Совет Республики из Могилева.

"Неоднократно к нам, в Совет Республики, обращались жители Могилева по вопросам функционирования православной церкви. Вопрос непростой, который волнует сегодня прихожан. На встрече присутствовал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Для себя мы узнали много фактов, которые будут взяты на контроль. И по всем этим вопросам в ближайшее время я встречусь с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, чтобы еще раз это обсудить, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Государственная власть не может оставаться в стороне. Некоторые священнослужители говорят, что сегодня церковь отделена от государства. Но мы видим, что прихожане обращаются к государственной власти за помощью, чтобы найти общий контакт. И мы сделаем все, чтобы детально разобраться в этих вопросах".-0-

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Кочанова Могилев Совет Республики
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