Кочанова: мир динамично меняется, но ничто не заменит человеческое общение

22 ноября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в заседании Новополоцкого горисполкома, где обсуждалась важность идеологической работы на предприятиях и организациях города, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер верхней палаты парламента отметила, что вопрос идеологической работы остается всегда актуальным. "Общение с людьми - одно из важнейших направлений в работе государственного органа, предприятия, организации. На заседании горисполкома услышала, что в Новополоцке работа достаточно эффективно выстроена, но в ней нельзя допускать формализма. Здесь все должны работать воедино: специалисты на предприятиях и организациях, общественные объединения, педагогические коллективы", - сказала Наталья Кочанова.

По ее мнению, идеологам нужно быть на шаг впереди, владея достоверной информацией и новыми технологиями. "Мир динамично меняется, нужно быть готовым к новым вызовам, но никакая другая форма не заменит человеческое общение. К работе должны привлекаться квалифицированные и грамотные, иначе можно только навредить", - сказала председатель Совета Республики. Также нельзя замалчивать проблемы и нужно свои идеи, в том числе законодательные, оперативно доносить до тех, кто принимает решение.

"Вы видите, как складывается международная ситуация, политика зарубежных стран по отношению к Беларуси. Приходится работать в непростых условиях, которые связаны с внешними факторами, очень много направлено необоснованного негатива в нашу сторону. И здесь важна роль СМИ, в том числе местных, которые своевременно, актуально и правдиво освещают жизнь города, региона и страны. Эти формы и методы работы надо улучшать, быть более активными в соцсетях. Это одно из важнейших направлений работы госорганов. Будущее страны зависит от позиции каждого", - подчеркнула Наталья Кочанова и акцентировала внимание, что к подбору идеологического актива необходимо подходить с особой важностью.

Сегодня в Новополоцке работают телеканал "Звязда" и газета "Новополоцк сегодня". Аудиовизуальное СМИ вещают 18 часов в сутки, 40% эфира составляет национальный контент. Газета выходит с тиражом почти в 8 тыс. экземпляров. В городе зарегистрировано 315 структур общественных организаций и политических партий.-0-