Кочанова: мы должны обеспечить комфортное проживание людей в каждом уголке страны

14 июля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Мы должны обеспечить комфортное проживание людей в каждом уголке страны. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, которое прошло в Шкловском районе Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выездного заседания участники посетили агрогородок Городище, где на его примере ознакомились с созданием комфортных условий для жизни людей. "Равномерное развитие регионов и комфортное проживание людей в каждом населенном пункте страны - одно из приоритетных направлений государственной политики, - отметила Наталья Кочанова. - Чтобы человеку было удобно жить, нужно создавать для этого развитую инфраструктуру. Детские сады и школы, почта, банки, торговые объекты - все это должно быть. На примере агрогородка Городище мы увидели эту работу. Для формирования комфортной жизни людей у нас есть все средства, и мы должны дальше действовать в этом направлении".

РЕПОРТАЖ о том, как в агрогородке Городище жизнь наладили В 2019 году жители населенного пункта обратились с коллективной просьбой к Михаилу Русому (тогда он занимал должность помощника Президента - инспектора по Могилевской области) привести в порядок детский сад.

Участники заседания ознакомились с деятельностью Дома культуры, социальных и торговых объектов агрогородка. За несколько лет населенный пункт серьезно преобразился. В сжатые сроки здесь провели реконструкцию Дома культуры и площади перед ним. Сейчас здесь располагается сельсовет, почта, отделение банка, библиотека, детская музыкальная школа, есть дискозал и различные кружки. "Дом культуры находится в центре агрогородка. Сюда удобно добираться из любой точки населенного пункта. Изменила внешний вид и площадь у Дома культуры. Здесь мы проводим все праздники, сюда приходят гулять семьи с детьми", - рассказала председатель сельсовета Елена Шабунева.

По словам Натальи Кочановой, еще один важный момент закрепления молодых людей на селе - наличие жилья. "Место работы, достойная заработная плата и возможность получить жилье - это то, что позволяет людям закрепиться в населенном пункте. В Городище мы увидели, что местная власть уделяет большое внимание этим вопросам. Здесь нет проблем с арендным жильем - во время реконструкции детского сада часть его помещений переделали под современные и благоустроенные квартиры с электроотоплением", - отметила председатель Совета Республики.

Наталья Балбатович - социальный педагог Городищенской средней школы. Как молодой специалист, она получила квартиру в бывшем здании детского сада. Девушка призналась, что после отработки хотела уехать из родного агрогородка, но наличие собственного жилья изменило ее намерение. "Сначала я хотела уехать из Городища в город побольше, то после получения квартиры серьезно задумалась, а стоит ли. У меня есть работа, жилье - теперь можно и семьей обзавестись. Тем более современный детский садик прямо во дворе дома".

Детский сад в Городище реконструировали в 2019 году. За несколько месяцев старую постройку 1981 года полностью переделали. Теперь это современный детский садик на две группы, каждая рассчитана на 12 человек. Есть музыкальный и спортивный залы, благоустроена прилегающая территория. В этом году в детском саду начнет работать ясельная группа, в которую подано уже больше 10 заявлений.

"То, что наши дети сейчас находятся в таких комфортных условиях, - наглядный пример совместной работы властей и жителей агрогородка. Перед открытием у нас шли субботники - мыли, убирали, украшали. Главными помощниками стали родители, они помогали и работали вместе с нами, - рассказала заведующая детсадом Надежда Захарова. - Теперь в наших руках все это сохранить и приумножить. В этом году начнет работать ясельная группа. Это говорит о том, что численность населения растет, в Городище созданы все условия для жизни".

Наряду с государственными торговыми объектами в Городище недавно открылся частный магазин. Как отметила председатель сельсовета, это тоже важный шаг в развитии агрогородка. "В наших магазинах представлен широкий ассортимент товаров: начиная от продуктов и заканчивая хозтоварами. Недавно открылся еще один магазин популярной в Беларуси торговой сети. У людей есть возможность выбрать - сравнить цены, изучить ассортимент и найти что нужно".

"В создании комфортных условий жизни граждан должны быть заинтересованы все структуры: местные органы власти, руководство области и предприятий, которые работают на этой территории. В молодых и перспективных специалистах заинтересованы все. Чтобы молодые люди оставались работать в небольших городах, мы должны обеспечить им достойную жизнь, - отметила Наталья Кочанова. - Жители населенных пунктов должны понимать, что все это делается в первую очередь для них самих. На примере Городища мы увидели, что население тоже помогает местным властям: приводит в порядок территорию, помогает в уборке перед открытием детского сада. У людей есть все необходимое для качественной и достойной жизни, и они гордятся своим населенным пунктом".

Сейчас в Городище проживает 619 человек. В ближайшее время здесь появится еще семь новых арендных квартир с центральным отоплением - под жилые помещения переделывают бывшее здание сельсовета.

"Если в населенном пункте не будет детского сада, школы, учреждения здравоохранения, развитой социальной сферы и инфраструктуры - человек не станет там жить. Мы должны создать такие условия, при которых в малых населенных пунктах люди смогут работать, зарабатывать и жить не хуже, чем в городах, - отметил председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый. - Мы должны обеспечить все это в новую пятилетку. В самые оперативные сроки нам необходимо проработать все проблемные вопросы".

Участники заседания ознакомились также с инфраструктурой агрогородка Александрия, посетили музей-школу, где учился Президент Беларуси. Продолжилось выездное заседание в Шкловском райисполкоме.

"В первой части заседания мы на примере агрогородка Городище посмотрели, как организована инфраструктура, какие созданы условия для проживания и работы людей. Ознакомились с объектами социальной сферы, торговли, бытового обслуживания. Мы увидели достойный пример. И такие условия должны иметь люди во всех подобных населенных пунктах. Это та задача, которую неоднократно ставил глава государства перед руководителями республиканских и местных органов власти. Вопрос, вынесенный сегодня на рассмотрение заседания, очень актуален, потому что заканчивается эта пятилетка, формируются планы на новую. Депутаты всех уровней должны активно участвовать в реализации и разработке этих планов. Для создания комфортных условий жизни наших граждан даже в самом отдаленном уголке страны у нас есть все возможности и полномочия, - отметила Наталья Кочанова. - Мы должны принимать активное участие в социально-экономическом развитии страны в целом и каждого отдельно взятого района или города. Потому что именно депутаты, будучи избранниками народа, должны как никто знать те вопросы, которые волнуют людей. Но мало владеть ситуацией - нужно принимать меры по решению этих проблем". -0-