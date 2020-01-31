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31 января 2020, 16:49

Кочанова о Могилеве: сделаны заметные шаги в развитии города

Наталья Кочанова во время посещения средней школы №46
Наталья Кочанова во время посещения средней школы №46

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Могилев посетила социальные объекты города, а также ознакомилась с ходом реализации поручений главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2016 году во время посещения Могилева Президент обозначил конкретные задачи, которые должны решить местные власти, чтобы придать городу новый облик. Поручения нацелены на комплексное развитие Могилева: модернизацию промышленного комплекса, укрепление социальной сферы, совершенствование городской инфраструктуры. Главная цель - повышение благосостояния людей, создание более комфортных условий для их проживания.

"В Могилеве Президент дал поручения по развитию города, потому что здесь были проблемы. Некоторые вопросы касались архитектуры города, строительства, транспортных развязок, социальных объектов, которые должны были появиться, - отметила Наталья Кочанова. - Все эти поручения находятся на контроле, поэтому сегодня, проводя выездную встречу с депутатским корпусом Могилевской области, я решила посмотреть, как они выполняются".

Председатель Совета Республики дала высокую оценку проделанной работе. "Действительно, сделаны заметные шаги в развитии города, и самое главное, что они шли от жизни, - подчеркнула она. - В кратчайшие сроки в Могилеве вводятся социальные объекты. Я побывала в школе, которая была построена в сверхкороткие сроки. Сейчас строится поликлиника, которая очень нужна жителям Могилева, решаются вопросы и со строительством жилья. Великолепно, на мой взгляд, работают строительные организации", - поделилась она.

Работа идет слаженно и нацелена на результат, констатировала Наталья Кочанова. "Надеюсь, что все поручения, которые были даны, будут выполнены в установленные сроки. Мы уже видим, что по ряду объектов это реально, - считает она. - Здесь местные органы власти, строительные организации и те люди, которые занимаются реализацией этих задач, действительно работают очень ответственно. Это хороший пример и для других".

Средняя школа №46
Средняя школа №46

Строительство бассейна в школе №46
Строительство бассейна в школе №46

Председатель Совета Республики также посетила среднюю школу №46 в Могилеве. Это одна из самых современных школ города, которая приняла первых учеников 1 сентября 2019 года. Сейчас здесь учатся более 740 детей. В учреждении образования действует система "Умная школа". Она включает в себя сеть электронных журналов и дневников, образовательные ресурсы и электронный документооборот. Доступ к системе есть в каждом классе - все работает через интернет. Кроме того, в школе установлено более 60 мультибордов, работают 4 лингафонных кабинета и несколько кабинетов информатики. В этом году здесь приступили к реализации второй части проекта - строительству бассейна. Закончить эти работы планируют в первом полугодии текущего года, это на 8 месяцев раньше положенного норматива. Уже 1 сентября в микрорайоне Казимировка заработает новый бассейн.

Наталья Кочанова ознакомилась со строительством поликлиники в районе "Казимировка"
Наталья Кочанова ознакомилась со строительством поликлиники в районе "Казимировка"

Строительство поликлиники в районе "Казимировка"
Строительство поликлиники в районе "Казимировка"

Наталья Кочанова также ознакомилась со строительством новой поликлиники в микрорайоне Казимировка. К работам приступили в сентябре прошлого года. Как отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, интегрированная поликлиника будет построена в самые кратчайшие сроки - уже в ноябре этого года примет первых пациентов. Здание будет большое - 16 тыс. кв.м. Здесь разместится взрослая и детская поликлиники, станция скорой помощи. Бесперебойной медицинской помощью будут обеспечены около 37 тыс. жителей микрорайонов Казимировка, Спутник и ближайших населенных пунктов. Для пациентов здесь будут работать два отделения врачей общей практики, рентгенологическое и стоматологическое отделения. Кроме того, в новой поликлинике разместятся отделения реабилитации с водолечебницей и кабинетом спелеолечения, а также профилактики и женской консультации. Общая стоимость проекта составляет более Br47 млн, из которых около Br19 млн будет затрачено на закупку медицинского оборудования. Средства выделены из областного бюджета.-0-

Фото Олега Фойницкого

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