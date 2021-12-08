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08 декабря 2021, 14:35

Кочанова о приемах граждан: главное - это доброе и внимательное отношение к людям

8 декабря, Лида /Корр. БЕЛТА/. Во главе угла при работе с обращениями граждан должно быть доброе и внимательное отношение к людям. Такое мнение сегодня во время личного приема граждан в Лиде высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием записались несколько десятков человек, причем не только из Лидского района, но и из других регионов страны. Обращения различные - от личных вопросов до тем, касающихся жилья, функционирования ЖКХ, пенсионного обеспечения и состояния дорог.

"Работа с обращениями граждан в нашей стране ведется на системной основе. Личные приемы позволяют провести анализ ситуации, складывающейся в том или ином регионе", - отметила Наталья Кочанова. При этом она подчеркнула и еще одну важную роль таких приемов. "Во главе угла должно быть доброе и внимательное отношение к людям. Иногда человека надо просто выслушать. И госслужащие, чиновники, представители организаций должны руководствоваться прежде всего этим. Тогда будет полное взаимодействие с людьми", - обратила внимание председатель Совета Республики. Также, отметила она, все обращения необходимо доводить до логического завершения, а не отправлять человека в хождение по инстанциям.

Наталья Кочанова подчеркнула, что каждый из приемов имеет свои особенности. Например, сегодня несколько вопросов касались пенсионного обеспечения. Одна из женщин приехала на прием из Орши. Пенсионерку, которая несколько лет ухаживала за сестрой в другой стране, задело, что она не получила полностью пенсию за все время отсутствия. Ее ситуацию изучат дополнительно. Также рассмотрят пенсионный вопрос и жительницы Березовки. Она переехала в Беларусь из Украины, получила гражданство несколько лет назад. Стажа, по словам женщины, у нее достаточно, но начисляют ей только так называемую социальную пенсию.

Помимо личных вопросов поднимались и более глобальные темы. Например, одна из женщин пришла на прием с обращением по реконструкции и строительства зданий на территории Жировичского монастыря. Также она обратила внимание на заведение, торгующее алкоголем рядом со святыней. Информация, озвученная во время приема, отметила Наталья Кочанова, будет принята во внимание при принятии дальнейших решений.

"Еще меня порадовало, что поступали вопросы, касающиеся конкретно нашей работы над законодательными проектами. Например, обращения по возможности прописки в дачных домах, а также вопросы, связанные с правилами дорожного движения", - подчеркнула Наталья Кочанова.

В частности, о своей проблеме рассказали представители крупной компании, занимающейся каршерингом. Несколько машин компании конфисковали из-за того, что ими управляли пьяные водители-повторники, оказавшиеся за рулем неправомерно. Представители компании отметили, что некоторые нормы законодательства в этой сфере принимались до появления таких игроков на рынке. Ситуацию дополнительно изучат.

Традиционно поднимались и более житейские вопросы. Например, жители деревни Яськовцы Лидского района обратились с просьбой привести в порядок дорогу и установить освещение. До автобусной остановки необходимо идти через лес и очень важно подсветить именно этот участок. При этом, говорят местные жители, количество жилых дворов в небольшой деревне растет. Они уверены, что с улучшением инфраструктуры количество жителей увеличится. Местные власти взяли вопрос на контроль, обещали решить ситуацию.

Жительница агрогородка Топилишки Щучинского района также подняла тему состояния дороги на одной из улиц, где построены новые дома. Но в случае дождей, плохой погоды проехать по ней невозможно. Решение этого вопроса поручат местным властям.

Сегодня сенаторы проводят единый день приемов граждан в исполкомах Гродненской области. В частности, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проводит прием граждан в Скидельском горисполкоме, председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец - в Островецком райисполкоме, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый - в Новогрудском райисполкоме, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец - в Гродненском горисполкоме. Также приемы граждан сенаторами проводились в Кореличском, Дятловском, Мостовском районах.

Итоги приемов будут подведены завтра на заседании в Гродно. Пригласят туда и депутатов местных советов. По словам Натальи Кочановой, очень важно, чтобы и они как можно более активно участвовали в этой работе.-0-

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