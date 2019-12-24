Кочанова ориентирует депутатов Мингорсовета на решение проблемы долгостроев

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Минска приоритетными задачами на 2020 год должны стать завершение долгостроев и возведение жилья для многодетных семей. Одним из приоритетов в работе депутатов всех уровней остается и диалог с гражданами по проблемным вопросам, заявила сегодня на сессии Минского городского Совета депутатов председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания. Фото Совета Республики Национального собрания

На сессии Мингорсовета были утверждены основные финансовые документы на 2020 год - бюджет и инвестиционная программа. "Сегодня рассматриваются очень важные вопросы, - отметила Наталья Кочанова. - Будущий год во многом определит задел, c которым страна войдет в следующую пятилетку. Предстоит серьезная работа по выполнению доведенных заданий и прогнозных показателей социально-экономического развития. Бюджет зависит от эффективной работы предприятий".

На особом контроле - объекты сверхнормативного строительства, поддержка многодетных семей. "В будущем году необходимо завершить долгострои, которые есть в Минске, обеспечить жильем многодетные семьи", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Отдельно она остановилась на необходимости более активного диалога с гражданами, в том числе по вопросам капитального ремонта жилфонда, развития инфраструктуры, инженерно-транспортных коммуникаций, благоустройства и озеленения, строительства дошкольных учреждений и школ. Важнейший приоритет - работа с населением. Такие задачи в том числе были поставлены главой государства перед парламентариями 5 декабря текущего года.

"Мы все должны включиться в работу по информированию населения по вопросам внутренней политики, должны слышать людей, быть внимательны к каждому обращению, - отметила Наталья Кочанова. - Нам есть чем гордиться: у нас великолепная страна. Мы живем в мире и согласии, решаются вопросы социальной направленности: здоровья, образования, занятости. Здесь нам есть что сказать людям".

Формы работы с населением могут быть разными: приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, выступления в СМИ. Не менее важны встречи в коллективах. "Вы должны выступать в коллективах, округах, в которых избирались. Посещая предприятия, вы увидите, насколько эффективно они работают, есть ли вопросы у людей, - добавила Наталья Кочанова. - Все принимаемые решения должны быть во благо государства. Результат есть там и тогда, когда все работают воедино".-0-

Депутаты горсовета утвердили бюджет Минска на 2020 год За основу взят базовый сценарий социально-экономического развития, учтены изменения в налоговом и бюджетном законодательстве. Бюджет сформирован по доходам в размере Br5 млрд 286 млн, по расходам - Br5 млрд 626 млн. Дефицит составит Br340 млн.