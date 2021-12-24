Кочанова передала РНПЦ детской онкологии световой микроскоп для гематологических исследований

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила сегодня Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии и передала сертификат на приобретение светового микроскопа для гематологических исследований, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе Совета Республики был создан попечительский совет, который сегодня активно работает. Мы признательны членам Совета Республики, которые активно включились в эту работу. И этот световой микроскоп мы приобрели для того, чтобы в вашем центре можно было усовершенствовать оказание квалифицированной медицинской помощи детям", - сказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Спикер выразила уверенность, что инициатива сотрудников центра по строительству и оснащению пятиэтажного хирургического центра воплотится в жизнь. "Вы действительно делаете очень значимое дело для наших детей, а также оказываете медицинскую помощь тем, кто приезжает из других стран", - отметила она.

Наталья Кочанова также поблагодарила медиков за их непростой труд. "Прежде всего хочется пожелать вам здоровья, удачи, успехов, благополучия, чтобы у вас в жизни все складывалось замечательно. Знаю, что для вас это не просто работа - это жизнь, потому что по-другому здесь нельзя. Пусть у вас все складывается и, самое главное, чтобы детки, которые лечатся у вас в центре, были здоровы", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова навестила маленьких пациентов центра в палатах. Ребята не остались без подарков: сладостей и мягких игрушек.

Как добавил заместитель директора по науке РНПЦ Михаил Белевцев, световой микроскоп необходим для первого и самого важного этапа диагностики заболеваний. "Этот микроскоп предназначен для анализа клеток костного мозга. Это один из серии тех микроскопов, на основании результатов которых ставится первый морфологический диагноз острого лейкоза. Ребенку делают пункцию костного мозга или оценивают мазок периферической крови, и если находят там опухолевые клетки, - они оцениваются под этим микроскопом", - отметил он.

РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам из всех регионов Беларуси в возрасте до 18 лет с онкологическими, гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, а также взрослым до 30 лет с некоторыми злокачественными новообразованиями.-0-

Фото Максима Гучека