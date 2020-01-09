Кочанова: перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня на встрече с сенаторами от Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи обсуждены основные приоритеты в работе членов Совета Республики от столицы. Наталья Кочанова обратила особое внимание на эффективность работы предприятий. "Несмотря на то, что заработная плата в столице самая высокая в стране, Минск - лидер по этим показателям, есть предприятия, где зарплата не дотягивает до этого уровня, - отметила она. - Поэтому необходимо смотреть на эффективность работы каждого предприятия и организации в столице, надо выравнивать заработную плату, соответствующие задачи четко обозначены".

В числе приоритетных направлений развития Минска - благоустройство и создание хорошего транспортного сообщения с городами-спутниками. "Эксперимент со строительством жилья для минчан в городе-спутнике (Смолевичах. - Прим. БЕЛТА) удался, сегодня этот опыт расширяется. Значит, должно быть хорошее сообщение. Возможно, скоростные трамваи", - добавила Наталья Кочанова. Не менее важно завершить в 2020 году строительство ряда социально-культурных объектов, объектов здравоохранения, административных зданий.

В целом перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед, чтобы это был комфортный для жителей город, уверена председатель Совета Республики. Наталья Кочанова попросила сенаторов озвучить свои предложения и вопросы по решению актуальных для Минска задач.

Речь шла и о законодательной деятельности. Члены Совета Республики продолжат практику активного сотрудничества с Палатой представителей, будут участвовать в подготовке проектов законов еще до того, как они поступят в верхнюю палату. Подчеркивалась также актуальность работы с населением, в частности личных приемов граждан.

Наталья Кочанова обратила внимание, что встречи с членами Совета Республики от конкретных регионов будут продолжены. "Такой формат позволяет нам сверить часы в работе, довести до сенаторов интересующие нас вопросы и в то же время выслушать их", - отметила она. Кроме того, председатель Совета Республики планирует встретиться с председателями областных Советов депутатов, руководителями Советов депутатов районного и городского уровней.

"Год предстоит очень важный, серьезный. Это завершение пятилетки и создание базы для работы на следующее пятилетие, а значит, формирование программ. Это социальное благополучие наших граждан, - напомнила Наталья Кочанова. - Мы должны видеть, как выполняются те задачи, которые ставит глава государства по выплате заработной платы, по занятости - основным вопросам, на которых Президент делает акцент. Будем активно работать со всем депутатским корпусом".-0-

Фото Оксаны Манчук