Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 апреля 2019, Ср
+4°C
Переменная облачность EUR 2.3922
USD 2.1233
RUB 3.278
Главное
Игорь Додон и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
Президент
Кочанова поручила урегулировать спор вокруг озера Червоное в Житковичском районе
Регионы
Румас вручил госнаграды более 190 представителям различных сфер
Общество
Минэнерго: формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития
Общество
Весенний бум в "Софатэкс" – комплект чехлов для мягкой мебели с невероятной скидкой!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Фисенко на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО отметил значение II Европейских игр для поддержания мира
19:07 Общество
Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
19:06 Президент
Кочанова поручила урегулировать спор вокруг озера Червоное в Житковичском районе
18:59 Регионы
Контактная группа по Украине сошлась во мнении о необходимости пасхального перемирия
18:51 Политика
Белорусы смогут отзывать согласие на сбор и распространение своих персональных данных
18:41 Общество
Редкую черную казарку заметили в Могилеве
18:11 Регионы
Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в марте
18:06 Экономика
Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
18:06 Президент
Емкости для катализаторов монтируют на комплексе гидрокрекинга Мозырского НПЗ
18:02 Новости компаний
Спортсмены из Гродно победили в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги
17:56 Спорт
Живописный oпен-эйр впервые включен в программу фестиваля "Пестрый тюльпан" в Бресте
17:49 Культура
Подходы Беларуси к обеспечению военной безопасности представлены на межсессионном диалоге ОБСЕ
17:44 Общество
Службы школьной медиации планируется создать в Беларуси
17:37 Общество
Порошенко утвердил годовую национальную программу Украина - НАТО
17:36 В мире
В сети появился новый трейлер фильма "Король Лев"
17:35 Калейдоскоп
Мэрию Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании
17:31 В мире
Общегородскую экологическую акцию организуют в Бресте 13 апреля
17:25 Регионы
В Северной Ирландии запускают тур по "Игре престолов"
17:24 Калейдоскоп
В Жлобине 18-летняя велосипедистка попала под колеса минивэна
17:23 Происшествия
Платежная карта "МТС Деньги" представлена на "ТИБО-2019"
17:12 Технологии
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Кочанова поручила урегулировать спор вокруг озера Червоное в Житковичском районе

Регионы 10.04.2019 | 18:59
Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

10 апреля, Житковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова по поручению Президента Беларуси сегодня совершила поездку в Житковичский и Петриковский районы Гомельской области, чтобы на месте разобраться со спорной ситуацией вокруг озера Червоное, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе рабочих поездок по стране и мероприятий различного плана глава государства не раз подчеркивал важность наведения порядка на земле, а также активной работы с людьми, соблюдения принципа справедливости. Ответственность за это направление прежде всего лежит на местных властях. Нынешний приезд главы Администрации в Полесский регион также был связан с необходимостью контроля за выполнением поручений главы государства, которые были даны во время предыдущих рабочих поездок.

Конфликтная ситуация стала нарастать несколько месяцев назад после появления информации о планах полностью отдать озеро в ведение национального парка "Припятский". До этого нацпарк осуществлял свою деятельность только на трети водоема, а остальные две трети находились в аренде местного лесхоза и предприятия "Житковичихимсервис". Начали звучать опасения, что для местных рыбаков станет слишком дорого ловить на озере рыбу, либо его вообще обнесут забором и запретят проход. Ситуацию в этом направлении сначала стали раскачивать отдельные группы местных жителей, возможно, преследуя какие-то свои частные интересы, а затем к теме активно подключились и некоторые негосударственные СМИ.

Наталья Кочанова сначала посетила агрогородок Лясковичи, где расположен административный центр национального парка "Припятский", а во второй половине дня приняла участие во внеочередном заседании исполкома в Житковичах. Выяснилось, что поднятая вокруг обозначенного вопроса шумиха во многом была создана искусственно и отчасти стала результатом недостаточного информирования людей со стороны местной власти. Именно на эту недоработку в первую очередь указала глава Администрации.

Более того, прозвучала информация, что еще 28 марта было подписано то самое распоряжение Президента, вокруг проекта и мнимых последствий которого разгорелся спор. Документ был тщательно проработан и удовлетворяет все стороны. Рыболовство по факту осталось за "Житковичихимсервисом", а сфера организации охоты перешла к нацпарку, что как раз и является профильной деятельностью "Припятского". Защищены и интересы местного населения. Все стороны заверяют, что ни о каком запрете рыбалки не может быть и речи. Более того, местные жители, как и ранее, пользуются льготным режимом при приобретении путевок, и стоимость их не увеличивается.

Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, насколько защищены интересы сторон, особенно местных жителей, Наталья Кочанова сказала: "Я в этом уверена. Другого быть не должно. Сегодняшний наш приезд сюда в Житковичи - это поручение главы государства по тем вопросам, которые возникали, - жалобы поступали от жителей этого региона в Администрацию Президента. Президент проанализировал все это и поручил нам выехать сюда, разобраться в той ситуации, которая складывается, почему возмущаются люди. Как оказалось, на самом деле проблема может даже не стоит того, чтобы вот так широко о ней говорить".

"В правовом поле все вопросы урегулированы. Сейчас надо просто это все вместе обобщить и донести до тех людей, у которых еще имеются вопросы, - сказала глава Администрации. - Все остальное урегулировано, все акценты расставлены. Выезжал сюда и премьер-министр. Вместе с тем после всех этих визитов вопросы еще остались. И Александр Григорьевич четко сказал поехать и до конца разобраться".

Наталья Кочанова подчеркнула, что все принимаемые решения должны быть во благо государства, а природные богатства необходимо использовать так, чтобы сохранить их и для будущих поколений, поддерживать чистоту и порядок, и, конечно, люди должны иметь возможность пользоваться всеми этими благами. Кстати, применительно к озеру Червоное такие требования соблюдались не всегда. Примеры неудовлетворительного содержания прибрежной территории глава Администрации представила прямо на заседании, проиллюстрировав их фотографиями имевшего место беспорядка и захламленности. "Надо четко выполнять природоохранные мероприятия. Этим и занимаются специалисты в национальном парке "Припятский", где есть действительно грамотные специалисты, которые четко понимают, как это надо делать. Конечно, речь не идет о том, чтобы сегодня не пустить людей. И все это на самом деле решено. Есть четко установленные правила. Если это дети до 16 лет - пожалуйста, без всякого приобретения путевок. Если местные жители - у них есть льготы, преференции. Это недорогая стоимость путевки - от Br5", - констатировала Наталья Кочанова.

"Конечно, есть и дорогие путевки, но это уже для тех людей, которые могут себе это позволить, - с питанием, проживанием. Люди должны это знать, им надо разъяснить. И это должны были сделать местные органы власти. Они должны были разобраться в ситуации и не противопоставлять друг другу предприятия, а четко разобраться и донести до людей, чтобы у них не возникала где-то ложная и субъективная информация", - добавила глава Администрации.

На исполкоме также были подробно рассмотрены итоги социально-экономического развития Житковичского района в первом квартале текущего года, проанализирована работа убыточных предприятий, обсуждены некоторые нормотворческие предложения. При этом акцент был сделан на выполнении поручений Президента.

Наталья Кочанова до этого во время посещения агрогородка Лясковичи также ознакомилась с социально-экономической ситуацией в населенном пункте: оценила качество работ по благоустройству и наведению порядка, развитие социальной инфраструктуры, посетила производственные и туристические объекты.

Самым крупным местным работодателем является национальный парк "Припятский", на базе которого трудятся сотни жителей как Петриковского, так и Житковичского районов. Благодаря развитию производственной базы, сферы услуг создаются новые рабочие места, привлекательные условия для жизни и работы людей, отмечает генеральный директор национального парка Степан Бамбиза. За прошлый год заработано Br2,5 млн только на туристической деятельности. Но в ведении нацпарка есть и другие направления, в том числе хозяйство "Агро-Лясковичи", деревообрабатывающий комплекс.

В центре внимания главы Администрации прежде всего контроль за выполнением прежних поручений главы государства, который только в прошлом году неоднократно посещал этот регион. Это было связано как с задачами по восстановлению аварийного моста через Припять, так и вопросами развития района в целом. В апреле 2018 года в Житковичском райисполкоме Президент провел на эту тему комплексное совещание.

Наталья Кочанова в первую очередь направилась в ОАО "Агро-Лясковичи", где ознакомилась с состоянием дел на территории машинно-тракторного парка, молочно-товарной фермы. Обсуждались ход посевной, перспективы развития сельхозпроизводства. Хозяйство в целом работает устойчиво, состояние неплохое, но глава Администрации обратила внимание на отдельные недоработки в части наведения порядка и содержания ремонтно-механической мастерской. На устранение недоделок - срок неделя.

В большей степени порадовала ферма - условия содержания животных там не вызвали нареканий, а местные работники рассказали о неплохих заработках - порядка Br1 тыс.

Хорошие перспективы развития есть и у деревообрабатывающего комплекса "Лясковичи". Продукция организации (паркет, вагонка и многое другое) широко известна не только в Беларуси, но и за ее пределами, в том числе в странах ЕС, на пространстве СНГ и даже в Японии и Израиле. Ежегодные объемы экспорта оцениваются в несколько миллионов долларов США. Наталья Кочанова подробно ознакомилась с выпускаемой продукцией и лично оценила ее высокое качество. В организации работает около 320 человек со средней зарплатой около Br700.

Конечно, не остались в стороне и туристические объекты. Глава Администрации заехала на туристический комплекс "Лясковичи" и ознакомилась с территорией сафари-парка. В целом на объектах созданы все необходимые условия для пребывания и отдыха гостей национального парка. Здесь можно поохотиться, порыбачить и просто интересно провести время практически с любым уровнем доходов и в любой компании, даже с детьми.

Уже после совещания в Житковичском райисполкоме Наталья Кочанова посетила ОАО "Люденевичи" - большое по территории хозяйство, где работают две с половиной сотни человек. Здесь также содержание фермы не оставило нареканий, отмечен порядок и хозяйский подход: многое сделано самостоятельно - хозспособом. Замечания же снова прозвучали в отношении мехдвора и ремонтной мастерской, где были замечены элементы бесхозяйственности. И здесь, и на других объектах глава Администрации прежде всего обращала внимание на необходимость неукоснительно соблюдать требование Президента о повсеместном наведении порядка.

/Будет дополнено/.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Гомельская область, Житковичи, Кочанова, Петриков
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Администрация Президента продолжает мониторинг работы в регионах по итогам "Большого разговора"
Белорусы смогут подписывать налоговые декларации со смартфона электронной цифровой подписью
Сотрудникам БЕЛТА вручены госнаграды
Интернет вещей в ЖКХ: в Минске тестируют умный сбор мусора
Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
Тревожные кнопки появятся во всех школах в зоне реагирования Департамента охраны к новому учебному году
Партизанская летопись: Человек-эпоха. Герой Советского Союза Виктор Ливенцев
Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в марте
Стал известен состав сборной Беларуси на матч 1/2 финала Кубка Федераций с Австралией
Белорусско-российское батальонное тактическое учение пройдет 16-18 апреля на полигоне Брестский
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3922 BYN 2.385 BYN 2.39 BYN
USD
2.1233 BYN 2.117 BYN 2.122 BYN
RUB
3.278 BYN 3.276 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

II Европейские игры: вольная борьба
Все видео

Фотоновости

Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
Все фото

Инфографика

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2018/2019 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
Политика
Выступает Владимир Макей. Фото МИД Макей считает необходимым укрепление экономической интеграции и торговых связей в Европе
Контактная группа по Украине сошлась во мнении о необходимости пасхального перемирия
ТКГ по Украине начала заседание в Минске
Экономика
Армен Гевондян и Михаил Мясникович Мясникович предложил Армении активизировать инвестсотрудничество
Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в марте
Беларусь продвигает продукцию МАЗ на египетский рынок и обсуждает возможность открытия новых СП
Происшествия
Фото из архива Экс-глава Гомельского района приговорен к 10 годам колонии усиленного режима
В Жлобине 18-летняя велосипедистка попала под колеса минивэна
Автобус въехал в частный дом под Борисовом
Общество
Разыгран один из самых "быстрых" джекпотов в истории электронных интерактивных игр в Беларуси
Фисенко на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО отметил значение II Европейских игр для поддержания мира
Белорусы смогут отзывать согласие на сбор и распространение своих персональных данных
Спорт
Фото Белорусской теннисной федерации Стал известен состав сборной Беларуси на матч 1/2 финала Кубка Федераций с Австралией
Спортсмены из Гродно победили в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги
Участие в международном фестивале гимнастики в Минске примут 110 команд
Технологии
5G, VR-дата-центр и защищенные облачные решения — beCloud на "ТИБО-2019"
Платежная карта "МТС Деньги" представлена на "ТИБО-2019"
Беларусь и Республика Корея наладили взаимовыгодный трансфер технологий - Щербаков
Культура
Ирина Дорофеева. Фото из архива Дни культуры Беларуси в Японии пройдут 18-21 апреля
Живописный oпен-эйр впервые включен в программу фестиваля "Пестрый тюльпан" в Бресте
Белорусский павильон на 58-й Венецианской биеннале будет трудно не заметить - Криштапович
В мире
Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху (в центре). Фото Getty Images Парламентские выборы в Израиле: после подсчета 97% голосов лидируют две партии
Порошенко утвердил годовую национальную программу Украина - НАТО
Мэрию Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании
Калейдоскоп
Скриншот из видео на YouTube В сети появился новый трейлер фильма "Король Лев"
В Северной Ирландии запускают тур по "Игре престолов"
Опубликован первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс"
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь богаче писательской фантазии
На себя уповаю
Девятый – «энергетический» вал
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия