Кочанова поручила урегулировать спор вокруг озера Червоное в Житковичском районе

10 апреля, Житковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова по поручению Президента Беларуси сегодня совершила поездку в Житковичский и Петриковский районы Гомельской области, чтобы на месте разобраться со спорной ситуацией вокруг озера Червоное, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе рабочих поездок по стране и мероприятий различного плана глава государства не раз подчеркивал важность наведения порядка на земле, а также активной работы с людьми, соблюдения принципа справедливости. Ответственность за это направление прежде всего лежит на местных властях. Нынешний приезд главы Администрации в Полесский регион также был связан с необходимостью контроля за выполнением поручений главы государства, которые были даны во время предыдущих рабочих поездок.

Конфликтная ситуация стала нарастать несколько месяцев назад после появления информации о планах полностью отдать озеро в ведение национального парка "Припятский". До этого нацпарк осуществлял свою деятельность только на трети водоема, а остальные две трети находились в аренде местного лесхоза и предприятия "Житковичихимсервис". Начали звучать опасения, что для местных рыбаков станет слишком дорого ловить на озере рыбу, либо его вообще обнесут забором и запретят проход. Ситуацию в этом направлении сначала стали раскачивать отдельные группы местных жителей, возможно, преследуя какие-то свои частные интересы, а затем к теме активно подключились и некоторые негосударственные СМИ.

Наталья Кочанова сначала посетила агрогородок Лясковичи, где расположен административный центр национального парка "Припятский", а во второй половине дня приняла участие во внеочередном заседании исполкома в Житковичах. Выяснилось, что поднятая вокруг обозначенного вопроса шумиха во многом была создана искусственно и отчасти стала результатом недостаточного информирования людей со стороны местной власти. Именно на эту недоработку в первую очередь указала глава Администрации.

Более того, прозвучала информация, что еще 28 марта было подписано то самое распоряжение Президента, вокруг проекта и мнимых последствий которого разгорелся спор. Документ был тщательно проработан и удовлетворяет все стороны. Рыболовство по факту осталось за "Житковичихимсервисом", а сфера организации охоты перешла к нацпарку, что как раз и является профильной деятельностью "Припятского". Защищены и интересы местного населения. Все стороны заверяют, что ни о каком запрете рыбалки не может быть и речи. Более того, местные жители, как и ранее, пользуются льготным режимом при приобретении путевок, и стоимость их не увеличивается.

Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, насколько защищены интересы сторон, особенно местных жителей, Наталья Кочанова сказала: "Я в этом уверена. Другого быть не должно. Сегодняшний наш приезд сюда в Житковичи - это поручение главы государства по тем вопросам, которые возникали, - жалобы поступали от жителей этого региона в Администрацию Президента. Президент проанализировал все это и поручил нам выехать сюда, разобраться в той ситуации, которая складывается, почему возмущаются люди. Как оказалось, на самом деле проблема может даже не стоит того, чтобы вот так широко о ней говорить".

"В правовом поле все вопросы урегулированы. Сейчас надо просто это все вместе обобщить и донести до тех людей, у которых еще имеются вопросы, - сказала глава Администрации. - Все остальное урегулировано, все акценты расставлены. Выезжал сюда и премьер-министр. Вместе с тем после всех этих визитов вопросы еще остались. И Александр Григорьевич четко сказал поехать и до конца разобраться".

Наталья Кочанова подчеркнула, что все принимаемые решения должны быть во благо государства, а природные богатства необходимо использовать так, чтобы сохранить их и для будущих поколений, поддерживать чистоту и порядок, и, конечно, люди должны иметь возможность пользоваться всеми этими благами. Кстати, применительно к озеру Червоное такие требования соблюдались не всегда. Примеры неудовлетворительного содержания прибрежной территории глава Администрации представила прямо на заседании, проиллюстрировав их фотографиями имевшего место беспорядка и захламленности. "Надо четко выполнять природоохранные мероприятия. Этим и занимаются специалисты в национальном парке "Припятский", где есть действительно грамотные специалисты, которые четко понимают, как это надо делать. Конечно, речь не идет о том, чтобы сегодня не пустить людей. И все это на самом деле решено. Есть четко установленные правила. Если это дети до 16 лет - пожалуйста, без всякого приобретения путевок. Если местные жители - у них есть льготы, преференции. Это недорогая стоимость путевки - от Br5", - констатировала Наталья Кочанова.

"Конечно, есть и дорогие путевки, но это уже для тех людей, которые могут себе это позволить, - с питанием, проживанием. Люди должны это знать, им надо разъяснить. И это должны были сделать местные органы власти. Они должны были разобраться в ситуации и не противопоставлять друг другу предприятия, а четко разобраться и донести до людей, чтобы у них не возникала где-то ложная и субъективная информация", - добавила глава Администрации.

На исполкоме также были подробно рассмотрены итоги социально-экономического развития Житковичского района в первом квартале текущего года, проанализирована работа убыточных предприятий, обсуждены некоторые нормотворческие предложения. При этом акцент был сделан на выполнении поручений Президента.

Наталья Кочанова до этого во время посещения агрогородка Лясковичи также ознакомилась с социально-экономической ситуацией в населенном пункте: оценила качество работ по благоустройству и наведению порядка, развитие социальной инфраструктуры, посетила производственные и туристические объекты.

Самым крупным местным работодателем является национальный парк "Припятский", на базе которого трудятся сотни жителей как Петриковского, так и Житковичского районов. Благодаря развитию производственной базы, сферы услуг создаются новые рабочие места, привлекательные условия для жизни и работы людей, отмечает генеральный директор национального парка Степан Бамбиза. За прошлый год заработано Br2,5 млн только на туристической деятельности. Но в ведении нацпарка есть и другие направления, в том числе хозяйство "Агро-Лясковичи", деревообрабатывающий комплекс.

В центре внимания главы Администрации прежде всего контроль за выполнением прежних поручений главы государства, который только в прошлом году неоднократно посещал этот регион. Это было связано как с задачами по восстановлению аварийного моста через Припять, так и вопросами развития района в целом. В апреле 2018 года в Житковичском райисполкоме Президент провел на эту тему комплексное совещание.

Наталья Кочанова в первую очередь направилась в ОАО "Агро-Лясковичи", где ознакомилась с состоянием дел на территории машинно-тракторного парка, молочно-товарной фермы. Обсуждались ход посевной, перспективы развития сельхозпроизводства. Хозяйство в целом работает устойчиво, состояние неплохое, но глава Администрации обратила внимание на отдельные недоработки в части наведения порядка и содержания ремонтно-механической мастерской. На устранение недоделок - срок неделя.

В большей степени порадовала ферма - условия содержания животных там не вызвали нареканий, а местные работники рассказали о неплохих заработках - порядка Br1 тыс.

Хорошие перспективы развития есть и у деревообрабатывающего комплекса "Лясковичи". Продукция организации (паркет, вагонка и многое другое) широко известна не только в Беларуси, но и за ее пределами, в том числе в странах ЕС, на пространстве СНГ и даже в Японии и Израиле. Ежегодные объемы экспорта оцениваются в несколько миллионов долларов США. Наталья Кочанова подробно ознакомилась с выпускаемой продукцией и лично оценила ее высокое качество. В организации работает около 320 человек со средней зарплатой около Br700.

Конечно, не остались в стороне и туристические объекты. Глава Администрации заехала на туристический комплекс "Лясковичи" и ознакомилась с территорией сафари-парка. В целом на объектах созданы все необходимые условия для пребывания и отдыха гостей национального парка. Здесь можно поохотиться, порыбачить и просто интересно провести время практически с любым уровнем доходов и в любой компании, даже с детьми.

Уже после совещания в Житковичском райисполкоме Наталья Кочанова посетила ОАО "Люденевичи" - большое по территории хозяйство, где работают две с половиной сотни человек. Здесь также содержание фермы не оставило нареканий, отмечен порядок и хозяйский подход: многое сделано самостоятельно - хозспособом. Замечания же снова прозвучали в отношении мехдвора и ремонтной мастерской, где были замечены элементы бесхозяйственности. И здесь, и на других объектах глава Администрации прежде всего обращала внимание на необходимость неукоснительно соблюдать требование Президента о повсеместном наведении порядка.

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