Кочанова посетила 39-ю городскую клиническую поликлинику

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова и главный врач 39-й городской клинической поликлиники Ольга Есманчик посетили это учреждение здравоохранения для мониторинга организации работы амбулаторно-поликлинического звена в условиях пандемии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Во время посещения обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе вакцинирования и иммунизации населения.-0-