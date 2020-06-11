Кочанова посетила "Нафтан"

11 июня, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня посетила ОАО "Нафтан" и встретилась с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время общения рабочие смогли задать интересующие их вопросы, из первых уст узнать об основных направлениях государственной политики в различных сферах. Обсуждались работа экономики, вопросы жилья, заработной платы, транспортной инфраструктуры и электротранспорта. Встреча прошла в открытой и доверительной атмосфере.
Спикер подчеркнула, что держит на контроле ход модернизации завода, работы выходят на финишную прямую. В результате планируется увеличить глубину переработки нефти до 90%. Инвестпрограмма включает комплексное развитие предприятия, создание новых производств и реконструкцию действующих площадок. "Нафтан" уже завершил реконструкцию установки первичной переработки нефти АТ-8.
Как отметил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов, на заводе продолжается программа по поставкам альтернативной нефти. "Сегодня впервые прибыла американская нефть сорта Bakken сланцевого происхождения. За последние 5-6 месяцев это третий сорт нефти, который здесь ранее не перерабатывали. Сначала поступала норвежская нефть, затем арабская. Диверсификация поставок в этом году продолжится", - сообщил он.
По оценкам специалистов, американская нефть по своим характеристикам не уступает нефти сорта Urals. Черное золото из США имеет более высокий потенциал содержания светлых нефтепродуктов.
Американская нефть стала 12-й танкерной поставкой в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти.-0-
Фото Александра Хитрова