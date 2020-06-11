Кочанова посетила "Нафтан"

Наталья Кочанова во время посещения предприятия

11 июня, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня посетила ОАО "Нафтан" и встретилась с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения рабочие смогли задать интересующие их вопросы, из первых уст узнать об основных направлениях государственной политики в различных сферах. Обсуждались работа экономики, вопросы жилья, заработной платы, транспортной инфраструктуры и электротранспорта. Встреча прошла в открытой и доверительной атмосфере.

Представители трудового коллектива "Нафтана"

Спикер подчеркнула, что держит на контроле ход модернизации завода, работы выходят на финишную прямую. В результате планируется увеличить глубину переработки нефти до 90%. Инвестпрограмма включает комплексное развитие предприятия, создание новых производств и реконструкцию действующих площадок. "Нафтан" уже завершил реконструкцию установки первичной переработки нефти АТ-8.

Наталья Кочанова во время встречи с представителями трудового коллектива "Нафтана".

Модернизация "Нафтана" вышла на финишную прямую - гендиректор Модернизация завода позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%. Инвестпрограмма включает комплексное развитие предприятия, создание новых производств и реконструкцию действующих площадок.

Как отметил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов, на заводе продолжается программа по поставкам альтернативной нефти. "Сегодня впервые прибыла американская нефть сорта Bakken сланцевого происхождения. За последние 5-6 месяцев это третий сорт нефти, который здесь ранее не перерабатывали. Сначала поступала норвежская нефть, затем арабская. Диверсификация поставок в этом году продолжится", - сообщил он.

Американская нефть начала поступать на "Нафтан" Завод готовится вовлекать американскую нефть в переработку. "В течение 10 дней вся нефть поступит на завод", - пояснил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

По оценкам специалистов, американская нефть по своим характеристикам не уступает нефти сорта Urals. Черное золото из США имеет более высокий потенциал содержания светлых нефтепродуктов.

Установка производства элементарной серы

Американская нефть стала 12-й танкерной поставкой в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти.-0-

В аппаратной производства элементарной серы

Оператор Денис Рудь в аппаратной производства элементарной серы

Фото Александра Хитрова