Кочанова посетила предприятия по выпуску средств индивидуальной защиты в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова по поручению главы государства ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты на предприятиях Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Спикер верхней палаты парламента посетила швейное предприятие ООО "Группа компаний Стецкевич", которое специализируется на выпуске форменной и специальной одежды. В связи с эпидемиологической ситуацией здесь было принято решение перепрофилировать производство для выпуска наиболее востребованных средств индивидуальной защиты: многоразовых санитарно-гигиенических масок и защитных комбинезонов. Данная продукция поставляется в аптечные сети, РУП "Белфармация", а также на предприятия Министерства транспорта и коммуникаций, РУП "Белпочта" и в другие организации.

Председателя Совета Республики проинформировали об условиях работы производства и отгрузки выпускаемой продукции, обсуждалась возможность дальнейшего наращивания объемов выпуска медицинских масок. Наталья Кочанова пообщалась с работниками цеха, поинтересовалась условиями их труда и заработной платой, ответила на вопросы.

В этот же день председатель Совета Республики посетила УП "Униксфарм", на котором увеличены объемы производства медицинских одноразовых масок. Наталье Кочановой рассказали, как организованы поставки этой продукции на внутренний рынок.

Как подчеркнула спикер верхней палаты парламента, в непростой эпидемиологической ситуации столичные предприятия должны мобилизовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы обеспечить потребности организаций и населения в средствах индивидуальной защиты в полном объеме. Такую задачу поставил глава государства.-0-