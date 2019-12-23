Кочанова: потенциал развития у Витебской области серьезный

23 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Потенциал развития у экономики Витебской области серьезный, заявила сегодня на сессии Витебского областного Совета депутатов председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, 2020 год будет важным для страны. Это завершение пятилетки, пройдет электоральная кампания, состоится празднование 75-летия Победы. "Всем придется работать над поставленными задачами. Они перед страной и регионами стоят непростые, но все решаемые. Президент четко по всем направлениям обозначил эти вопросы. Прежде всего - экономика, это база, от которой придется отталкиваться во всех аспектах жизнедеятельности регионов, решении социально-экономических вопросов", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер верхней палаты парламента акцентировала внимание на главных факторах экономики области: ценах, занятости и заработной плате. "Мы видим, что Витебская область недотягивает по выполнению показателя роста зарплаты. Она должна быть в целом в Br1 тыс. и в северном регионе. Такую задачу надо ставить, и вы можете это решать, потому что потенциал у области серьезный", - обратилась председатель Совета Республики к руководству области, депутатскому и директорскому корпусам разных уровней.

Вопросы занятости нужно решать в индивидуальном порядке и четко ставить задачи перед руководителями предприятий, организаций и учреждений. Люди должны иметь работу с хорошей оплатой труда, добавила Наталья Кочанова. "Витебская область должна решить вопрос развития Оршанского района, выполнять программу ускоренного развития городов с численностью населения более 80 тыс. человек. В регионе таких населенных пункта три: Орша, Полоцк и Новополоцк. Здесь придется ответственно работать, потому что это пилотные проекты, которые в дальнейшем должны реализовываться во всех городах вне зависимости от численности населения", - отметила спикер верхней палаты парламента.

Еще один серьезный вопрос - развитие АПК северного региона. Над задачами, которые поставил глава государства на совещании в Витебске, работает облисполком, правительство. "Каждый должен понимать меру своей ответственности - и местные органы власти, и руководители предприятий. Тогда это все можно решать. Президент уделяет пристальное внимание развитию Витебской области, потому что вопросов здесь более чем предостаточно", - подчеркнула Наталья Кочанова.-0-