Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня представила в Мингорисполкоме нового помощника Президента - инспектора по городу Минску Александра Барсукова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила ответственность и исполнительность Александра Барсукова, которые он проявлял на всем своем трудовом пути. Поэтому, как она призналась, активно поддержала его кандидатуру на должность инспектора по Минску.

"Это огромный город. По переписи населения - более 2 млн жителей. Но с приезжими, думаю, еще больше. Поэтому, конечно, вопросов, которые необходимо решать, очень много", - сказала она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что на Александра Барсукова, как и других людей в погонах, недавно назначенных на должности помощников Президента в регионах, возложены особые задачи и ответственность. "Они будут отвечать не только за кадровую политику. Также они будут контролировать и давать оценку работе кадров, отвечать за общественно-политическую обстановку. И принимать все меры, чтобы нормализовать ситуацию на местах. Там, где необходим жесткий контроль, - уточнила она. - Помощники будут информировать Президента напрямую о том, как складывается ситуация. Жизнь показала, что мы должны ужесточить работу".

Александр Барсуков

Глава Совета Республики выразила уверенность, что личные качества нового помощника Президента, его знание города, а также патриотизм позволят справиться в новой должности и решать как непростые тактические, так и объемные стратегические задачи.

На мероприятии председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев выразил благодарность Виталию Приме, который был помощником Президента - инспектором по Минску до Александра Барсукова, за значительный личный вклад в развитие столицы и вручил ему почетную грамоту.-0-