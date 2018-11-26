Кочанова представила депутатам нового руководителя Минска

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета сегодня на внеочередной сессии утвердили Анатолия Сивака в должности председателя Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
"Уверена, что по своим человеческим и профессиональным качествам Минск получит надежного руководителя, который сделает все для того, чтобы придать динамизм развитию города и вывести его на достойный уровень", - сказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя нового председателя горисполкома.
Она отметила, что Анатолий Сивак хорошо знает белорусскую столицу, поскольку в свое время был помощником Президента - инспектором по Минску. Его отличает высокая ответственность к порученному делу, умение работать с людьми, принципиальность в принятии решений.
Наталья Кочанова также поблагодарила за работу Андрея Шорца, который до этого возглавлял горисполком и внес значимый вклад в развитие города, пожелала ему успехов и удачи в новой должности.
В числе основных задач, которые предстоит решать руководству белорусской столицы, глава Администрации Президента назвала повышение эффективности деятельности предприятий и организаций, проведение на достойном уровне II Европейских игр, дальнейшее благоустройство территорий, озеленение, эстетизацию городской среды. Немаловажными направлениями также являются создание новых рабочих мест, ввод незавершенных объектов в эксплуатацию, работа с обращениями граждан.
"Минск должен быть примером во всем, - подчеркнула Наталья Кочанова. - В основе, конечно, лежит экономика. Эффективная работа каждого предприятия - залог успеха формирования бюджета, который позволит решать вопросы в здравоохранении, образовании, культуре, спорте".
В свою очередь Анатолий Сивак заверил, что свои знания и опыт направит на создание комфортной среды для горожан. "Обязанность горисполкома, администраций районов, руководителей государственных учреждений, коммерческих, коммунальных предприятий максимально полно удовлетворять потребности минчан, создавать благоприятные условия в том числе для бизнеса, экономики в целом. Необходимо на новый уровень поднять содержание жилищного фонда, придомовых территорий, обратить внимание на замечания граждан по доступности и эффективности медицинских услуг, образования, культурного досуга, занятий физкультурой и спортом. Важно также обеспечить дальнейшее развитие общественного транспорта", - отметил он.-0-
Фото Оксаны Манчук
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