Кочанова призвала депутатов Минска подключаться к разъяснению населению темы наполнения бюджета

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на совещании в Мингорисполкоме призвала депутатов столицы подключаться к вопросу разъяснения людям важности того, что надо работать для наполнения бюджета города, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии присутствовало руководство столичной мэрии и администраций районов, депутатского корпуса. Председатель Мингорсовета депутатов Андрей Бугров поблагодарил Наталью Кочанову за то, что она нашла время обсудить вопросы, волнующие народных избранников в столице.

По словам главы верхней палаты парламента, такие встречи в формате диалоговой площадки в этом году прошли во всех регионах страны.

"Сегодня как никогда должна быть выстроена четкая работа во взаимосвязи исполнительной власти и депутатского корпуса, - сказала Наталья Кочанова. - От депутатов всех уровней требуется активная жизненная позиция и работа на упреждение проблем избирателей. Они доверили вам решение этих вопросов".

"Мы должны работать в унисон", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Прежде всего она остановилась на экономических вопросах, поскольку экономика во главе всего. "Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития, особенно в то время, когда к нам применяется ряд санкций, должно быть первостепенным", - сказала глава Совета Республики. Она добавила, что по всем регионам ситуация примерно одинакова: выполняются все показатели, кроме одного - инвестиции в основной капитал.

От эффективной работы предприятий, причем работы не на склад, а с прибылью, зависит реализация социальных задач - обеспечения безопасности людей, доступности и качества услуг здравоохранения и образования и т.д. В качестве примера Наталья Кочанова привела цифру: по итогам года с начала пандемии коронавируса $2 млрд будет направлено на борьбу с этой инфекцией.

"Чтобы формировать бюджет, люди должны работать, - резюмировала Наталья Кочанова. - И разъяснять это - задача депутатского корпуса в том числе".

Она обратила внимание на то, что сегодня в столице нет проблемы занятости. Вакансий достаточно, но сложно укомплектовать штат - не хватает квалифицированных рабочих. При этом большое количество людей, которые не работают, в том числе длительно. Одна из задач - их трудоустроить.

На совещании звучали и другие темы: строительства, работы с обращениями граждан, в которой не должно быть формализма, и др.-0-