Кочанова призывает депутатов занимать более активную позицию в решении вопросов людей

23 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова считает, что депутаты разных уровней должны занимать более активную позицию в решении вопросов людей. Об этом спикер заявила сегодня на сессии Витебского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова обратила внимание на работу с населением - это обращения граждан, проведение прямых линий, встречи в трудовых коллективах. "Это непростая работа, и ее должны проводить все руководители предприятий, организаций, учреждений, депутаты разных уровней. Когда люди информированы, что происходит в области, стране, у них возникает меньше вопросов. В Витебской области, что касается приемов по личным вопросам и тех обращений, которые поступают в вышестоящие инстанции, работа с людьми налажена должным образом. Тем не менее ее нужно активизировать по всем направлениям, и у этого должен быть результат", - сказала спикер верхней палаты парламента.

Обращаясь к депутатам разных уровней, в том числе недавно избранным в парламент страны от Витебской области, Наталья Кочанова подчеркнула, что их работа должна быть заметнее. Парламентариям нужно занимать более активную позицию в решении вопросов населения. "Надо четко понимать, что нас избрали люди, и делать все, чтобы вопросы, которые озвучивают граждане, были услышаны. Нашу работу люди будут оценивать по нашим делам", - сказала спикер.

В числе первостепенных задач - повышение благосостояния граждан. Над этим активно нужно работать местным властям, депутатскому корпусу и руководству страны, подчеркнула Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики акцентировала внимание и на важности равномерного развития регионов. В любом районе и городе человек должен иметь возможность себя реализовать. "Важно, чтобы люди оставались в Витебской области и работали", - отметила она.-0-

Кочанова: потенциал развития у Витебской области серьезный По словам Натальи Кочановой, 2020 год будет важным для страны. Это завершение пятилетки, пройдет электоральная кампания, состоится празднование 75-летия Победы.