Кочанова провела совещание с главами администраций Минска

Наталья Кочанова. Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова провела сегодня рабочее совещание с главами администраций столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Такие встречи проводятся еженедельно.
Участники совещания обсудили вопросы жизнедеятельности столицы, экономики, образования и здравоохранения, общественно-политическую ситуацию, работу организаций и предприятий Минска.-0-