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30 октября 2021, 16:06

Кочанова провела совещание с главами администраций Минска

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова провела сегодня рабочее совещание с главами администраций столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Такие встречи проводятся еженедельно.

Участники совещания обсудили вопросы жизнедеятельности столицы, экономики, образования и здравоохранения, общественно-политическую ситуацию, работу организаций и предприятий Минска.-0-

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