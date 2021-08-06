Кочанова проводит личный прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводит сегодня прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска. Прием начался в 10.00. На него записались 196 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выбрали такую форму, когда проводим единый день приема граждан в определенной области, как сегодня в городе Минске. Для того чтобы завтра на заседании Президиума Совета Республики вместе с Минским горисполкомом и администрациями города рассмотреть вопрос, как работают местные органы власти с обращениями граждан. Вот это основная цель и наша задача - выявить, какие есть проблемы у людей, жителей того или иного города, района или области. Но в данном случае - город Минск", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что уже сегодня можно сделать вывод о том, что и следующий единый день приема граждан необходимо снова провести в Минске.

"Потому что очень много желающих попасть на прием. И мы понимаем, что, конечно, сегодня в течение дня всех принять мы не сможем физически. Но в любом случае в сентябре мы опять проведем прием в городе Минске. Поменяем, может быть, районы. Сегодня я принимаю во Фрунзенском, потом, может, в Ленинском или любом другом. Или, может быть, как-то по-другому проведем эти приемы - уже не в администрациях города, а в ЖЭС, где еще ближе к людям будем. Вопросов у людей достаточно много", - подчеркнула она.

Сегодня члены Президиума Совета Республики Национального собрания проводят единый день приема граждан в Минске. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко - с 11.00 в администрации Ленинского района Минска. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец - в администрации Заводского района. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович - в администрации Советского района. Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый - в администрации Октябрьского района. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков - в администрации Московского района. Член Совета Республики Андрей Иванец - в администрации Первомайского района. Член Совета Республики Марина Ильина - в администрации Партизанского района. Член Совета Республики Виктор Чайчиц - в администрации Центрального района. Член Совета Республики Олег Руммо - с 18.00 в администрации Московского района.-0-