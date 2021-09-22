Кочанова проводит прием граждан в Ляховичах

22 сентября, Ляховичи /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводит сегодня прием граждан в Ляховичах (Брестская область), передает корреспондент БЕЛТА.

Первой обратилась на прием семейная пара из Минска, которая столкнулась с деликатной проблемой усыновления. Супруги прошли обучение, но усыновить ребенка по объективным причинам не получилось. "Это большое счастье, чтобы у ребенка была семья. Я разберусь в вашем вопросе, побываю в Национальном центре усыновления. С большим уважением отношусь к людям, которые хотят помочь сиротам, усыновить их. Думаю, мы вам поможем", - сказала Наталья Кочанова.

С наболевшим вопросом обратился житель Минского района. Он инвалид II группы, занимается бизнесом. Ему нужен земельный участок для расширения территории и развития предприятия. В местные органы власти мужчина обращался несколько раз, но не понимает причин отказа в предоставлении земли. Поэтому попросил содействия в решении вопроса. "Разберемся в этом в Совете Республики. Не должен человек несколько лет обращаться. Если нет возможности выделить землю, нужно объяснить ему доступно и аргументированно причину отказа", - отметила председатель Совета Республики.

Мать спортсмена-ватерполиста озабочена тем, что ее сына призывают в армию. По ее словам, он входит с состав национальной сборной, а за время службы не сможет профессионально тренироваться и потеряет форму. Женщину интересует, есть ли возможность получить отсрочку от службы. На прием также записался фермер, который выращивает овощи и ягоды. У него возникли трудности со сбытом клубники. Дело в том, что ему сначала не разрешили торговать на рынке в Барановичах. Позже вопрос удалось урегулировать, но, как говорится, осадок остался. Наталья Кочанова считает, что вопрос полностью в компетенции местных властей. "Определили бы место для продажи фермерской продукции там, где удобно покупателям, а не там, куда они вряд ли пойдут. Разберемся с этим вопросом", - ответила она.

Одним из обратившихся стал председатель Коньковского сельсовета. Он обратил внимание на деревню Заречье. С двух сторон ее опоясывают железнодорожные пути, а с третьей огибает река Щара. К деревне нет подъездного пути для большегрузного транспорта. Люди сталкиваются с трудностями. Но ключевое то, что в случае ЧС туда не сможет проехать техника экстренных служб. Председатель Совета Республики считает, что к решению проблемы сообща должны подключиться Брестский облисполком и Ляховичский райисполком, заинтересованные ведомства.

Второй вопрос мужчины касался перспектив развития деревни Литва. Она равноудалена от Барановичей и Ляховичей, есть возможность предлагать желающим участки для строительства жилья. Для этого нужна финансовая помощь на разработку проектно-сметной документации для жилого квартала. "Вопрос предоставления участков для строительства жилья в сельской местности буквально вчера обсуждался на совещании у Президента. Землю нужно предоставить", - сказала Наталья Кочанова.

На приеме Татьяна Данилова

Члены Совета Республики сегодня проводят единый день приема граждан в Брестской области. "Такую форму первый раз опробовали на Минском районе. Работаем два дня. В первый проводим приемы по личным вопросам, во второй - подводим итоги на выездном президиуме Совета Республики с приглашением местных органов власти. Это эффективно. Такую форму работы перенимают другие государственные органы, - отметила Наталья Кочанова. - Поработав сегодня в области, завтра сможем обменяться мнениями, где и какие есть наиболее острые вопросы. Не все из них можно решать на местном уровне. Есть и те, за которые нужно взяться нам, людям, работающим с законопроектами".

Наталья Кочанова также рассказала об отличиях приемов граждан в Брестской области. "Здесь живут люди, которые привыкли работать много. Занимаются фермерством, производством, работают на государственных предприятиях. Приходят с просьбами о выделении земли, приобретении техники. То есть люди хотят работать, и не ждут кого-то, а делают все сами. И в чем-то местные власти должны помогать", - подчеркнула она.

Сенаторы сегодня работают почти во всех районах Брестской области. В частности, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко отвечает на вопросы жителей региона в Ивацевичском райисполкоме, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец - в Ганцевичском. Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый проводит прием в Каменецком райисполкоме, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец - в Брестском. В Кобринском райисполкоме заявители могут пообщаться с председателем Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем, в Лунинецком - с председателем Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым.

На приеме Дмитрий Богушевич

В Брестском горисполкоме прием граждан и прямую линию (8-0162-21-02-04) проводит член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Александр Карпицкий. В Барановичском райисполкоме за помощью в решении вопросов можно обратиться к члену Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Василию Маркевичу. Его коллега по комиссии Григорий Протосовицкий проводит прием в Столинском райисполкоме. Член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Ирина Сачковская выслушает проблемы заявителей в Пинском ГО РОО "Белая Русь", ее коллега Тамара Шатликова - в Малоритском райисполкоме. Член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Анатолий Шолтанюк проводит прием в Жабинковском райисполкоме.

В январе - августе члены Совета Республики рассмотрели 4673 обращения. В частности, в Брестской области за восемь месяцев поступило 184 обращения, что на 34% больше по сравнению с таким же периодом 2020-го. Чаще всего обращаются к сенаторам жители Бреста и Барановичей, Пинска, Ивацевичского и Кобринского районов.-0-

Фото Вадима Якубёнка