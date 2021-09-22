Кочанова проводит прием граждан в Ляховичах

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 22 сентября 2021
Минск Ясно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:12 Аферист выманил у борисовчанки более $1 тыс. Происшествия
15:07 Пьяный гомельчанин разбил стекло патрульного авто по пути на медосвидетельствование Происшествия
15:05 В Свислочи наградили военнослужащих за помощь в разборке ветхих зданий Регионы
15:01 Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 24 сентября Экономика
14:59 Строительство арендного дома в Раковском предместье планируют завершить в декабре 2022 года Регионы
14:55 Аналитик БИСИ: Азия меняет глобальные торговые потоки Общество
14:45 В "Витебском листопаде" впервые будут участвовать дети Культура
14:33 На БУТБ прошли крупные торги молочным сырьем Экономика
14:26 ФОТОФАКТ: Выставка электромобилей и презентация зарядной станции прошли в Минске Технологии
14:15 Кочанова проводит прием граждан в Ляховичах Регионы
14:11 КГК Гомельской области выявил посреднические схемы при закупке и реализации древесины Регионы
14:05 Вулкан на Канарах "хоронит" под слоем лавы целые города (Видео) Калейдоскоп
14:02 В Гомельской области втрое увеличили число онлайн-аукционов Регионы
13:59 НОК утвердил поставщика экипировки спортсменов на зимние Олимпийские игры Спорт
13:55 Мужчину будут судить за убийство сожительницы - в Минской области завершено расследование Происшествия
13:55 На государство надейся, а сам не плошай. Как и зачем белорусам предлагают копить на дополнительную пенсию Президент
13:54 У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,5 В мире
13:40 В Гомельской области Госстандарт обнаружил в консервах из птицы ДНК свиньи Регионы
13:19 Макаров: "поворот в Азию" является прагматичным расчетом на перспективу Общество
13:15 В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26 В мире
13:12 Артизов: архивы Беларуси и России хранят достоверную национальную память Общество
13:12 Белорусский рубль на торгах 22 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:05 В Беларуси приостановлены профилактические медосмотры Общество
13:03 Молодежная повестка займет значимое место в мероприятиях международной конференции к 30-летию СНГ Общество
13:02 ФОТОФАКТ: Электропробег "Минск - мобильный город" прошел в рамках Дня без автомобиля Регионы
12:46 Головченко: Беларусь и Молдова достигли высоких результатов сотрудничества на различных уровнях Политика
12:40 Минздрав утвердил порядок проведения кислородной терапии Общество
12:34 Щекин: Польша делает все, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт Общество
12:33 Эксперт: самая дорогая зима всех времен в Европе неизбежна В мире
12:20 Более 300 специалистов примут участие в международной конференции к 30-летию СНГ Общество
Все новости
Все новости
Регионы
22 сентября 2021, 14:15

Кочанова проводит прием граждан в Ляховичах

Наталья Кочанова во время приема граждан
Наталья Кочанова во время приема граждан
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Казакевич проведет 18 сентября прямую телефонную линию

22 сентября, Ляховичи /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводит сегодня прием граждан в Ляховичах (Брестская область), передает корреспондент БЕЛТА.

Первой обратилась на прием семейная пара из Минска, которая столкнулась с деликатной проблемой усыновления. Супруги прошли обучение, но усыновить ребенка по объективным причинам не получилось. "Это большое счастье, чтобы у ребенка была семья. Я разберусь в вашем вопросе, побываю в Национальном центре усыновления. С большим уважением отношусь к людям, которые хотят помочь сиротам, усыновить их. Думаю, мы вам поможем", - сказала Наталья Кочанова.

С наболевшим вопросом обратился житель Минского района. Он инвалид II группы, занимается бизнесом. Ему нужен земельный участок для расширения территории и развития предприятия. В местные органы власти мужчина обращался несколько раз, но не понимает причин отказа в предоставлении земли. Поэтому попросил содействия в решении вопроса. "Разберемся в этом в Совете Республики. Не должен человек несколько лет обращаться. Если нет возможности выделить землю, нужно объяснить ему доступно и аргументированно причину отказа", - отметила председатель Совета Республики.

Мать спортсмена-ватерполиста озабочена тем, что ее сына призывают в армию. По ее словам, он входит с состав национальной сборной, а за время службы не сможет профессионально тренироваться и потеряет форму. Женщину интересует, есть ли возможность получить отсрочку от службы. На прием также записался фермер, который выращивает овощи и ягоды. У него возникли трудности со сбытом клубники. Дело в том, что ему сначала не разрешили торговать на рынке в Барановичах. Позже вопрос удалось урегулировать, но, как говорится, осадок остался. Наталья Кочанова считает, что вопрос полностью в компетенции местных властей. "Определили бы место для продажи фермерской продукции там, где удобно покупателям, а не там, куда они вряд ли пойдут. Разберемся с этим вопросом", - ответила она.

Одним из обратившихся стал председатель Коньковского сельсовета. Он обратил внимание на деревню Заречье. С двух сторон ее опоясывают железнодорожные пути, а с третьей огибает река Щара. К деревне нет подъездного пути для большегрузного транспорта. Люди сталкиваются с трудностями. Но ключевое то, что в случае ЧС туда не сможет проехать техника экстренных служб. Председатель Совета Республики считает, что к решению проблемы сообща должны подключиться Брестский облисполком и Ляховичский райисполком, заинтересованные ведомства.

Второй вопрос мужчины касался перспектив развития деревни Литва. Она равноудалена от Барановичей и Ляховичей, есть возможность предлагать желающим участки для строительства жилья. Для этого нужна финансовая помощь на разработку проектно-сметной документации для жилого квартала. "Вопрос предоставления участков для строительства жилья в сельской местности буквально вчера обсуждался на совещании у Президента. Землю нужно предоставить", - сказала Наталья Кочанова.

На приеме Татьяна Данилова
На приеме Татьяна Данилова

Члены Совета Республики сегодня проводят единый день приема граждан в Брестской области. "Такую форму первый раз опробовали на Минском районе. Работаем два дня. В первый проводим приемы по личным вопросам, во второй - подводим итоги на выездном президиуме Совета Республики с приглашением местных органов власти. Это эффективно. Такую форму работы перенимают другие государственные органы, - отметила Наталья Кочанова. - Поработав сегодня в области, завтра сможем обменяться мнениями, где и какие есть наиболее острые вопросы. Не все из них можно решать на местном уровне. Есть и те, за которые нужно взяться нам, людям, работающим с законопроектами".

Наталья Кочанова также рассказала об отличиях приемов граждан в Брестской области. "Здесь живут люди, которые привыкли работать много. Занимаются фермерством, производством, работают на государственных предприятиях. Приходят с просьбами о выделении земли, приобретении техники. То есть люди хотят работать, и не ждут кого-то, а делают все сами. И в чем-то местные власти должны помогать", - подчеркнула она.

Сенаторы сегодня работают почти во всех районах Брестской области. В частности, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко отвечает на вопросы жителей региона в Ивацевичском райисполкоме, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец - в Ганцевичском. Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый проводит прием в Каменецком райисполкоме, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец - в Брестском. В Кобринском райисполкоме заявители могут пообщаться с председателем Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем, в Лунинецком - с председателем Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым.

На приеме Дмитрий Богушевич
На приеме Дмитрий Богушевич

В Брестском горисполкоме прием граждан и прямую линию (8-0162-21-02-04) проводит член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Александр Карпицкий. В Барановичском райисполкоме за помощью в решении вопросов можно обратиться к члену Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Василию Маркевичу. Его коллега по комиссии Григорий Протосовицкий проводит прием в Столинском райисполкоме. Член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Ирина Сачковская выслушает проблемы заявителей в Пинском ГО РОО "Белая Русь", ее коллега Тамара Шатликова - в Малоритском райисполкоме. Член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Анатолий Шолтанюк проводит прием в Жабинковском райисполкоме.

В январе - августе члены Совета Республики рассмотрели 4673 обращения. В частности, в Брестской области за восемь месяцев поступило 184 обращения, что на 34% больше по сравнению с таким же периодом 2020-го. Чаще всего обращаются к сенаторам жители Бреста и Барановичей, Пинска, Ивацевичского и Кобринского районов.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кочанова Ляховичи
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Свислочи наградили военнослужащих за помощь в разборке ветхих зданий
Фото "Минск-Новости" Строительство арендного дома в Раковском предместье планируют завершить в декабре 2022 года
Фото из архива КГК Гомельской области выявил посреднические схемы при закупке и реализации древесины
Фото из архива В Гомельской области втрое увеличили число онлайн-аукционов
Фото из архива В Гомельской области Госстандарт обнаружил в консервах из птицы ДНК свиньи
ФОТОФАКТ: Электропробег "Минск - мобильный город" прошел в рамках Дня без автомобиля
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Головченко: Беларусь и Молдова достигли высоких результатов сотрудничества на различных уровнях
На государство надейся, а сам не плошай. Как и зачем белорусам предлагают копить на дополнительную пенсию
Старт продаж готового дома "Найроби" в Minsk World! Инвестируйте в комфорт прямо сейчас! И получайте СКИДКУ!
Топ-новости
Кочанова проводит прием граждан в Ляховичах
Щекин: Польша делает все, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт
В Беларуси приостановлены профилактические медосмотры
Рахманов: движение на азиатский рынок абсолютно своевременное и соответствует мировым тенденциям
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
ФОТОФАКТ: Электропробег "Минск - мобильный город" прошел в рамках Дня без автомобиля
Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021
Артизов: архивы Беларуси и России хранят достоверную национальную память
Ярошевич: белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках
Международная конференция к 30-летию СНГ состоится в Минске 27-29 сентября
Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 23 сентября
Главврач: обнаруженный на белорусско-польской границе избитый иностранец три дня был без еды и питья
ГПК: за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
Белорусский рубль на торгах 22 сентября ослаб к трем основным валютам
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.