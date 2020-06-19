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19 июня 2020, 20:23

Кочанова с рабочей поездкой посетила Пинск

Наталья Кочанова во время посещения предприятия
Наталья Кочанова во время посещения предприятия

19 июня, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила сегодня Пинск, где ознакомилась с производством мебели в СООО "Пинскдрев-Адриана" и встретилась с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пинскдрев-Адриана" - одна из четырех мебельных фабрик холдинга. Предприятие специализируется на выпуске диванов, кресел, пуфов. Обычно за день здесь производят до 270 единиц продукции, за месяц - на Br7-Br7,5 млн. В последнее время из-за пандемии COVID-19 выход на внешние рынки стал затруднителен, в связи с чем объемы производства снизились. Но уже со следующего месяца все предприятия холдинга переходят на полный режим работы. "Мы не потеряли своих клиентов. На июль получили большой заказ из Европейского союза и планируем быстро восстановить прежние объемы", - сообщил генеральный директор ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" Александр Судник.

Наталья Кочанова побывала в цехах предприятия, посмотрела процесс изготовления мебели, пообщалась с работниками. Спикера интересовало, какую зарплату они получают, где обучают профессии мебельщика, насколько тяжелый у них труд, какие социальные гарантии предлагает работодатель.

"Давно хотела побывать на этом предприятии. Его знают далеко за пределами нашей страны, здесь выпускают уникальную продукцию, которая востребована не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Мне важно было узнать, как повлияла на фабрику ситуация с пандемией, когда были приостановлены кооперационные связи, нарушена поставка некоторых товаров. Я увидела, что это стабильное предприятие, которое работает достаточно эффективно. Конечно, труд очень сложный, на мой взгляд, тут нужны быстрота, умение, сноровка. Но вместе с тем здесь есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя сразу обучат профессии, ты будешь зарабатывать столько, сколько сможешь. Здесь работает достаточно молодой коллектив, люди любят свое предприятие. Также очень важно, что здесь есть социальный пакет, социальные гарантии", - отметила Наталья Кочанова.

Здесь же, в просторном цехе раскроя тканей, она встретилась с коллективом фабрики. Председатель Совета Республики рассказала о ситуации в стране, основных направлениях государственной социально-экономической политики. Были затронуты такие проблемные темы, как поставки нефти в Беларусь, пандемия и связанная с ней заболеваемость. Также Наталья Кочанова ответила на вопросы мебельщиков. Так, многодетную мать интересовало, войдет ли декретный отпуск в страховой стаж. Ее коллегу волновала перспектива дальнейшего повышения пенсионного возраста. Проблему государственной важности затронула одна из швей, поинтересовавшись, как правительство думает заинтересовывать молодежь в получении рабочих профессий.

"Вы абсолютно правы, мы уже много раз об этом говорили, - поддержала работницу спикер. - У нас в стране достаточно разветвленная сеть профессионально-технических колледжей и лицеев. Но действительно должна быть профориентационная работа. Надо предприятиям об этом подумать, которые заинтересованы в том, чтобы к ним пришли молодые специалисты. Может быть, брать ребят и даже доплачивать им стипендии, чтобы поддержать. Мы еще обсудим этот вопрос в правительстве".

Наталья Кочанова призналась, что впервые в Пинске. В целом ей город понравился - благоустроенный, со своей архитектурой, изюминкой: красивые исторические здания, великолепная река, набережная. "Конечно, еще, наверное, много предстоит сделать, обустроить город. Но у него есть хорошая харизма. Мы сегодня с активом города обсуждали вопросы экономики, потому что они очень важны на этом этапе. Но руководство Пинска, директора предприятий видят выход из этой ситуации, видят перспективы. И я просто уверена, что у города хорошее будущее, как, несомненно, у всех тех, кто сегодня добросовестно трудится. И люди здесь это понимают", - подчеркнула спикер.

"Пинскдрев" - одно из старейших предприятий деревообрабатывающей и мебельной отрасли страны и старейшее предприятие в Пинске. В многопрофильный холдинг входит 31 самостоятельное структурное подразделение, включая филиалы и унитарные предприятия. Кроме того, в процессе включения в состав участников холдинга сейчас находится ЗАО "Пинскдрев-Бобруйск". Здесь выпускают свыше 1,5 тыс. наименований продукции. В настоящее время холдинг занимает наибольший удельный вес в концерне "Беллесбумпром" по объему производства мебели (46,1%), фанеры (34,6%) и шпона строганого (56,7%). Продукция "Пинскдрева" экспортируется в 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Общий объем экспорта холдинга за 2019 год составил $94,8 млн, за январь - май - $33,9 млн.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Кочанова Пинск посещения предприятие Совет Республики
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