Кочанова: в Беларуси создаются все условия для комфортного образовательного процесса

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сегодня приняла участие в торжественном открытии реконструированной гимназии №25 Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"По славной давней традиции 1 сентября отмечается День знаний. Наша страна имеет замечательную систему образования. Каждый год обновляется материально-техническая база в учреждениях образования, строятся новые школы, реконструируются и модернизируются действующие, создаются все условия, чтобы нашим детям было комфортно получать знания, учителям замечательно работалось, а родители не беспокоились, в каких условиях учатся дети", - сказала Наталья Кочанова.

Четырехэтажное здание гимназии №25 реконструировали, обновили фасад и построили стадион. В учебном заведении - новая планировка и размещение учебных кабинетов, появилась столовая с пищеблоком. Гимназия оборудована видеокамерами и современной системой контроля доступа. Ранее здесь обучались ученики 5-11-х классов, а с этого учебного года в корпусе, который присоединили через переходную галерею, будут заниматься и ребята 1-4-х классов.

"Сегодня после реконструкции открылись двери гостеприимной гимназии, и этого момента так ждали учителя, родители, выпускники. Учреждение долго реконструировалось, но это того стоило - здесь созданы абсолютно все условия, которые дают возможность ребятам получать знания и помогают педагогам во время работы: лингвистические кабинеты, информационные классы для изучения ІТ-сферы. Кроме того, здесь имеются кабинеты трудового обучения, ведь для молодого человека очень важны такие умения, как готовка пищи, шитье, столярное дело, - отметила Наталья Кочанова. - В этой гимназии особая аура, поскольку тут чтят славные традиции. Подтверждение тому - музей истории образования Заводского района Минска. Это то, что сегодня помогает воспитывать молодое поколение".

По ее словам, праздник особенно волнителен для первоклассников, впервые перешагнувших порог гимназии. "Уверена, она станет для вас родной. Гордитесь своей страной, любите ее и свою школу, - обратилась к ученикам Наталья Кочанова. - Ребятам, которые в этом учебном году завершают образовательный процесс, желаю определиться с будущей профессией, специальностью. Но помните: вы нужны своей Родине".

Как отметила председатель Совета Республики, этот день - еще один повод поблагодарить педагогов. "Низкий поклон и слова признательности за непростой, но такой важный для нашей страны или любого государства труд. Преподаватели своим благородным трудом создают будущее Беларуси. Как недавно сказал Президент на Республиканском педагогическом совете, система образования - оплот государственности", - сказала она.

Наталья Кочанова обратила внимание, что сегодня семьи активно подключаются к учебному процессу. "Только совместными усилиями можно сделать все, чтобы наши дети выросли достойными гражданами республики, - подчеркнула она. - Я искренне поздравляю с этим событием, желаю здоровья, счастья, благополучия на благо родной Беларуси".

"Гимназия после реконструкции преобразилась. Уверен, она станет домом для учащихся. Это очень важно, потому что в школе формируется человек, в ней он черпает самое главное - знания, которые помогают в дальнейшей жизни", - добавил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

На торжественной линейке школьники и педагоги порадовали гостей творческими номерами. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила директору гимназии Татьяне Яновской сертификат на приобретение мультимедийного оборудования. Первоклассники получили подарки от Президента - книги "Беларусь - наша Радзіма". После первого звонка все ребята отправились на первый в новом учебном году урок на тему единства народа.-0-

Фото Андрея Покумейко