Кочанова: Витебской области уделяется самое пристальное внимание

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебской области уделяется самое пристальное внимание, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед встречей с медиками региона, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера верхней палаты парламента, вопросы обеспечения медиков всем необходимым актуальны для каждой области. В стране делается все, чтобы поставить заслон коронавирусу.

"Витебской области уделяется самое пристальное внимание. Заболеваемость здесь более высокая, чем в других регионах и областных центрах, - отметила Наталья Кочанова. - Все меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты, лекарствами, по защите медицинских работников, от которых зависит очень многое, предпринимаются. Эти задачи поставлены Президентом".

Председатель Совета Республики подчеркнула важность встречи с медиками, которые работают с больными и находятся на передовой. "Важно честно и откровенно поговорить, чтобы из первых уст узнать, какие есть вопросы, что нужно решать и какую помощь оказывать для стабилизации ситуации. По итогам встречи будем видеть, где нужно подставить плечо. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет улучшаться и по Витебской области, и по Минску", - сказала Наталья Кочанова.-0-