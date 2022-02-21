Кочанова встретилась с кадровым резервом Брестской области

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с перспективным кадровым резервом Брестского облисполкома и молодежью региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей жизни не хватает человеческого общения. Сегодня прошла встреча с ребятами, которые состоят в перспективном резерве кадров Брестской области, я с большим удовольствием встретилась с ними, чтобы обсудить вопросы, которые их интересуют. Они побывали в Совете Республики, услышали, чем занимаемся мы, узнали о том, что ждет любого руководителя, который полностью отдается своей работе. Руководитель любого уровня - это всегда самоотдача. Где-то нужно поступиться своим личным временем, которого никогда не хватает. Когда разговариваешь с этими ребятами, действительно чувствуешь их стремление совершенствоваться. Я всегда с удовольствием слушаю их вопросы, пожелания, стремление к тому, чтобы усовершенствовать себя", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер верхней палаты парламента отметила, что некоторые из вопросов касались темы личного времени. "Всегда мне задают вопрос: есть ли какое-нибудь хобби в свободное время, когда ты можешь расслабиться. Всегда интересно отвечать на эти вопросы. Мне кажется, что для ребят опыт тех людей, которые прошли определенный жизненный путь в профессиональном и личностном становлении, очень важен. Для нас это тоже интересно, ведь мы видим тех молодых людей, которые в перспективе могут возглавить трудовые коллективы, быть руководителями медицинских учреждений, школ", - подчеркнула она.

Разговор с Натальей Кочановой получился продуктивным и содержательным. Во время диалога участники обсудили много актуальных тем, действительно волнующих современную молодежь. Вопросы касались кадрового резерва, перспектив профессионального роста молодых специалистов на предприятиях, отработки по распределению, молодежной политики. Были затронуты темы пандемии COVID-19 и медиасферы.

"Состоялся содержательный и интересный диалог. Ожидали эту встречу, потому что это большая честь для нас. Наталья Ивановна очень открытый, добрый, честный человек, беседа с которым прошла содержательно и на одном дыхании. Сегодня мы более подробно увидели, как работают наши политики, высшие органы власти. Для себя можно что-то почерпнуть для будущего развития, карьерного роста", - поделился впечатлениями по итогам встречи директор Ганцевичской средней школы имени Героя Советского Союза А.П.Бринского Александр Заяц.

Сегодня у делегации из Брестской области насыщенная программа. Следующей точкой на карте столицы станет Дворец Независимости, где для ребят проведут экскурсию.-0-

Фото Николая Петрова