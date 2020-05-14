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14 мая 2020, 17:59

Кочанова встретилась с руководителями и работниками медучреждений Брестской области

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня встречу с руководителями и работниками медицинских учреждений Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению главы государства спикер посещает регионы, чтобы на месте оценить эффективность мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Данный вопрос находится на личном контроле Президента.

Наталью Кочанову детально проинформировали об эпидемиологической ситуации в Брестской области. Было отмечено, что регион вошел в эпидпроцесс самым последним. "Мы просчитали все свои силы и возможности. В целом у нас более 13,7 тыс. коек. Из них для оказания помощи пациентам с COVID-19 выделено 6832, сейчас заняты 3195. Также у нас есть 350 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 наркозно-дыхательных. За счет спонсорских средств закупили еще 14 аппаратов высокого класса, которые могут вентилировать длительное время", - отметил начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский. Он добавил, что медицинские учреждения почти на четверть увеличили количество точек вывода кислорода. Были закуплены кислородные концентраторы.

Выработана система госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших проходят лечение в районных больницах или амбулаторно. Более тяжелых больных доставляют в межрайонные центры в Барановичах и Пинске, областную клиническую больницу. "Тех, кого нужно долечить, отправляем в областной кожвендиспансер. Переводим пациентов и в противотуберкулезный диспансер с учетом того, что там персонал заточен на работу с инфекцией", - пояснил начальник облздрава. Он добавил: в областном родильном доме для беременных с COVID-19 выделено отдельное крыло.

"Глядя на опыт нашей страны и других стран, видим, что мы находимся на правильном пути и все верно сделали. Выстроенная в Беларуси система по лечению больных коронавирусом себя оправдала. Люди с легким течением заболевания могут лечиться амбулаторно, с более тяжелой формой госпитализируем, - сказала Наталья Кочанова. - Эта инфекция непредсказуемая, но мы должны бороться за жизнь каждого человека. Для этого у нас есть все возможности: койко-мест хватает, оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, достаточно".

Наталья Кочанова обратила внимание на эффективность компьютерной томографии при диагностике вируса. Она поинтересовалась, есть ли необходимость в замене или закупке новых аппаратов. Так, в области сейчас работают 11 КТ. В Столинской и Кобринской районной больницах подготовили кабинеты под установку оборудования. Председатель Совета Республики взяла на контроль вопрос поставки этих аппаратов. Также есть необходимость в замене КТ на современные в Лунинецкой и Дрогичинской ЦРБ.

Во время встречи пристальное внимание уделено обеспечению медработников средствами индивидуальной защиты. В учреждениях здравоохранения Брестской области накоплен запас костюмов и респираторов в среднем от одного до полутора месяцев.-0-

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Одна из лабораторий размещается на базе Полесского государственного университета в Пинске. Остальные находятся в Бресте. Тестирование на коронавирус в круглосуточном режиме проводят в областном центре гигиены и эпидемиологии, кожно-венерологическом диспансере.

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