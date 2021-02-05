Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в стенах верхней палаты парламента по инициативе первичной организации Белорусского союза женщин, созданной при Совете Республики в конце прошлого года. Особую атмосферу ей придал тот факт, что в Минск приехали учащиеся из родного города Натальи Кочановой.

"Я этот город люблю и безмерно тоскую. Я там подпитываюсь энергией. Для каждого человека - чем старше он становится, тем больше ощущается связь с малой родиной", - рассказала спикер.

Наталья Кочанова отметила, что для руководства страны обратная связь с людьми очень важна и позволяет узнать, какие проблемы существуют на местах, в том или ином регионе. По ее словам, особо приятно встречаться с молодежью, у которой всегда много интересных идей и предложений. "Самое главное, любить то дело, которым ты занимаешься, и приносить пользу своей стране, - сказала спикер, обращаясь к молодежи. - В Беларуси есть все для реализации потенциала человека. Мы сохранили социально ориентированное государство. Президент всегда подчеркивает: главное - это люди. И все решения должны приниматься во благо государства. Видя, что происходит сегодня в мире, мы в очередной раз убеждаемся, что должны сохранить страну свободной и независимой. Надо ценить то, что создано старшими поколениями, и приумножать. И здесь все зависит только от нас".

Разговор сегодня получился интересным. Встреча длилась около 2 часов в дружеской атмосфере за чашкой чая. Ребята интересовались любимыми местами спикера в Полоцке, увлечениями, карьерным ростом и взглядами на жизнь.

Как отметил учащийся колледжа Роман Аниськович, у него от встречи осталось много впечатлений. "Всегда интересно узнавать что-то новое, знакомиться с новыми людьми. Я очень благодарен за такую возможность - увидеть, как устроена работа в Совете Республики. Мы задали Наталье Ивановне интересующие нас вопросы и получили очень четкие ответы. Встреча получилась конструктивной, а диалог - открытым. Может, кто-то постеснялся задать свой вопрос. Но кто хотел - смог это сделать. Наталья Ивановна наша землячка, и было интересно узнать, как она попала в Минск, структуру ее работы. Лично мне было очень интересно", - поделился он.

У Полины Шостак общение вызвало тоже много эмоций. "Диалог получился действительно открытым. Такое чувство, что мы общались с родным человеком, которого давно знаем. Получили ответы на все вопросы. Говорили о спорте, образовании, обсудили и дальнейшее развитие нашей страны. Было много и смешных моментов. Узнали Наталью Ивановну совершенно с другой стороны. Не могла даже подумать, что это такой открытый человек с хорошим чувством юмора. Очень хочется рассказать обо всем другим студентам. Надеюсь, это наша не последняя встреча. В общем мы ждем следующего раза", - добавила девушка.

Во время встречи

Как отметила директор колледжа Татьяна Полушкина, желающих посетить Совет Республики было очень много. Даже пришлось проводить отбор, отдав приоритет тем, кто особо отличился в учебе и общественной жизни. "Общаться с молодежью необходимо. С одной стороны, это позволяет узнать, чем живет сегодняшнее поколение, а с другой - молодежь понимает, что ее хотят слышать и слышат, - подчеркнула она. - У нас в учреждении идет системная работа не только в плане подготовки специалистов. Наша главная цель - воспитать человека с высокими моральными качествами. И я хочу сказать, что те традиции, которые были заложены почти 150 лет назад нашими преподавателями, продолжаются и сейчас. Если не знать своих истоков, то нет развития в будущем. Поэтому, когда учащиеся поступают к нам в колледж, мы им сразу рассказываем, чем особенна наша Полоцкая земля, показываем, в чем истоки государственности и духовности. Все это очень важно для молодого человека".

"В год народного единства - это прекрасная форма работы, - дополнила председатель первичной организации ОО "Белорусский союз женщин" секретариата Совета Республики Тамара Леончик. - Мы можем приглашать детей, подростков, студентов посетить Совет Республики, наш музей. Это особенно важно для детей из регионов. Сегодня к нам приехали учащиеся педагогического колледжа. Думаю, что это сыграет важную роль в формировании их как ответственных граждан Беларуси".

На память о встрече у ребят останется совместное фото с Натальей Кочановой. Не обошлось и без подарков. Молодые люди подарили музею Совета Республики икону и книгу о полоцкой земле.-0-

Директор Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, член Совета Республики Татьяна Полушкина

Учащиеся во время посещения Совета Республики

Фото Павла Орловского