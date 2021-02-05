Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 5 февраля 2021
Минск Облачно с прояснениями -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:44 Выставку "Подношение С.Ю.Жуковскому" презентовали в Бресте Культура
19:27 Макей обсудил с послом России взаимодействие в рамках интеграционных объединений Политика
19:23 Прокопцов: мы должны открывать имена талантливых белорусских художников Культура
19:02 Александр Вольфович простился со знаменем Минобороны Общество
19:02 "Беллегпром" в 2020 году поставил продукцию в 52 страны мира Экономика
18:45 Футболисты "Слуцка" победили "Неман" на турнире в Жодино Спорт
18:34 В Новополоцке по горячим следам раскрыто разбойное нападение на женщину Происшествия
18:26 Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы Общество
18:25 Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета Регионы
18:04 Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения - Привалов Регионы
17:52 Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах Общество
17:49 Микуленок: многодетным семьям в Минске предлагают разные варианты жилья на выбор Регионы
17:34 Водитель не учел дорожные условия и въехал в стоящий автомобиль ГАИ Происшествия
17:31 Предложения для разрешения ситуации с ЖК "Грушевский Посад" представят Президенту Регионы
17:31 Представители бизнеса Литвы провели акции протеста В мире
17:24 В Минске возобновят строительство "Газпром центра" Регионы
17:18 Минчанин задержан за оскорбление руководителей правоохранительных органов Происшествия
17:17 Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях В мире
17:11 БГУ налаживает сотрудничество с молодежным бизнес-инкубатором Общество
17:05 Могилевчанин украл вещи из одного автомобиля, другой пытался угнать Происшествия
16:58 ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз Общество
16:56 ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год Политика
16:45 Проект "Успешное отцовство" запускает союз женщин в Гродненской области Регионы
16:41 Директор СТО похитил дорогостоящие детали из автомобиля Происшествия
16:39 Житель Орши приговорен к 1,5 года ограничения свободы за публичное оскорбление милиционера Происшествия
16:39 КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества Общество
16:33 Лобович: дистанционные формы занятости могут быть эффективными для производственных процессов Общество
16:33 Беларусь в 2020 году увеличила контейнерные перевозки ж/д транспортом в 1,4 раза Экономика
16:30 Мозырский НПЗ увеличил производство кислорода для медицинских целей Регионы
16:27 В морских портах ЕАЭС будет налажен электронный документооборот Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 февраля 2021, 18:25

Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета

Наталья Кочанова во время встречи с учащимися
Наталья Кочанова во время встречи с учащимися

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в стенах верхней палаты парламента по инициативе первичной организации Белорусского союза женщин, созданной при Совете Республики в конце прошлого года. Особую атмосферу ей придал тот факт, что в Минск приехали учащиеся из родного города Натальи Кочановой.

"Я этот город люблю и безмерно тоскую. Я там подпитываюсь энергией. Для каждого человека - чем старше он становится, тем больше ощущается связь с малой родиной", - рассказала спикер.

Наталья Кочанова отметила, что для руководства страны обратная связь с людьми очень важна и позволяет узнать, какие проблемы существуют на местах, в том или ином регионе. По ее словам, особо приятно встречаться с молодежью, у которой всегда много интересных идей и предложений. "Самое главное, любить то дело, которым ты занимаешься, и приносить пользу своей стране, - сказала спикер, обращаясь к молодежи. - В Беларуси есть все для реализации потенциала человека. Мы сохранили социально ориентированное государство. Президент всегда подчеркивает: главное - это люди. И все решения должны приниматься во благо государства. Видя, что происходит сегодня в мире, мы в очередной раз убеждаемся, что должны сохранить страну свободной и независимой. Надо ценить то, что создано старшими поколениями, и приумножать. И здесь все зависит только от нас".

Разговор сегодня получился интересным. Встреча длилась около 2 часов в дружеской атмосфере за чашкой чая. Ребята интересовались любимыми местами спикера в Полоцке, увлечениями, карьерным ростом и взглядами на жизнь.

Как отметил учащийся колледжа Роман Аниськович, у него от встречи осталось много впечатлений. "Всегда интересно узнавать что-то новое, знакомиться с новыми людьми. Я очень благодарен за такую возможность - увидеть, как устроена работа в Совете Республики. Мы задали Наталье Ивановне интересующие нас вопросы и получили очень четкие ответы. Встреча получилась конструктивной, а диалог - открытым. Может, кто-то постеснялся задать свой вопрос. Но кто хотел - смог это сделать. Наталья Ивановна наша землячка, и было интересно узнать, как она попала в Минск, структуру ее работы. Лично мне было очень интересно", - поделился он.

У Полины Шостак общение вызвало тоже много эмоций. "Диалог получился действительно открытым. Такое чувство, что мы общались с родным человеком, которого давно знаем. Получили ответы на все вопросы. Говорили о спорте, образовании, обсудили и дальнейшее развитие нашей страны. Было много и смешных моментов. Узнали Наталью Ивановну совершенно с другой стороны. Не могла даже подумать, что это такой открытый человек с хорошим чувством юмора. Очень хочется рассказать обо всем другим студентам. Надеюсь, это наша не последняя встреча. В общем мы ждем следующего раза", - добавила девушка.

Во время встречи
Во время встречи

Как отметила директор колледжа Татьяна Полушкина, желающих посетить Совет Республики было очень много. Даже пришлось проводить отбор, отдав приоритет тем, кто особо отличился в учебе и общественной жизни. "Общаться с молодежью необходимо. С одной стороны, это позволяет узнать, чем живет сегодняшнее поколение, а с другой - молодежь понимает, что ее хотят слышать и слышат, - подчеркнула она. - У нас в учреждении идет системная работа не только в плане подготовки специалистов. Наша главная цель - воспитать человека с высокими моральными качествами. И я хочу сказать, что те традиции, которые были заложены почти 150 лет назад нашими преподавателями, продолжаются и сейчас. Если не знать своих истоков, то нет развития в будущем. Поэтому, когда учащиеся поступают к нам в колледж, мы им сразу рассказываем, чем особенна наша Полоцкая земля, показываем, в чем истоки государственности и духовности. Все это очень важно для молодого человека".

"В год народного единства - это прекрасная форма работы, - дополнила председатель первичной организации ОО "Белорусский союз женщин" секретариата Совета Республики Тамара Леончик. - Мы можем приглашать детей, подростков, студентов посетить Совет Республики, наш музей. Это особенно важно для детей из регионов. Сегодня к нам приехали учащиеся педагогического колледжа. Думаю, что это сыграет важную роль в формировании их как ответственных граждан Беларуси".

На память о встрече у ребят останется совместное фото с Натальей Кочановой. Не обошлось и без подарков. Молодые люди подарили музею Совета Республики икону и книгу о полоцкой земле.-0-

Директор Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, член Совета Республики Татьяна Полушкина
Директор Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, член Совета Республики Татьяна Полушкина
Учащиеся во время посещения Совета Республики
Учащиеся во время посещения Совета Республики

Фото Павла Орловского

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БСЖ Витебская область встречи Кочанова молодежь Полоцк Совет Республики
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Владимир Привалов. Фото из архива Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения - Привалов
Фото из архива Микуленок: многодетным семьям в Минске предлагают разные варианты жилья на выбор
Фото из архива Предложения для разрешения ситуации с ЖК "Грушевский Посад" представят Президенту
Фото gazpromcenter.by В Минске возобновят строительство "Газпром центра"
Фото из архива Проект "Успешное отцовство" запускает союз женщин в Гродненской области
Фото из архива Мозырский НПЗ увеличил производство кислорода для медицинских целей
Главное
Во время церемонии Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС - Головченко
Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета
Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса
Топ-новости
Лукашенко: послевыборные события показали, что нам надо серьезнее относиться к молодежи
Лукашенко: ковид лечить надо, не забывая о лечении и других заболеваний
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко
До -22°С ожидается в Беларуси 6 февраля
Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
В Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств - Снопков
Развитие Глубокского района обсудили на приеме граждан у Андрейченко
ВНС станет итогом большого социального диалога в обществе - Потапова
Дорожную карту по созданию и продвижению бренда Беларуси разработают к маю
Медоборудование, оздоровление и питание - профсоюз рассказал о помощи медикам в пандемию
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.