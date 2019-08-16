Кочанова: жилье, работа и достойная зарплата - залог развития малых городов

16 августа, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Развитие малых городов напрямую зависит от обеспечения людей работой, достойной зарплатой и жильем. Особенно это важно для многодетных семей. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня в Браславе на заседании райисполкома при рассмотрении итогов социально-экономического развития района за первое полугодие, передает корреспондент БЕЛТА.

В Браславском районе в улучшении жилищных условий нуждаются 67 многодетных семей. В настоящее время срок, за который они могут построить жилье с привлечением льготных средств, слишком длительный, считает Наталья Кочанова. Она отметила, что в Администрации Президента всегда положительно относятся ко всем инициативным предложениям с мест, направленным на улучшение ситуации с обеспечением жильем. "Смело обращайтесь, мы всегда готовы обсуждать эти вопросы. Ведь развитие малых городов зависит от обеспечения людей жильем, работой и достойной зарплатой", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Особое внимание руководителей всех уровней глава Администрации Президента акцентировала на отношении к ввереному объему работ. "На 99% все зависит от руководителя. При одинаковых экономических условиях в стране ситуация абсолютно разная. Где люди работают эффективно, результат есть. Успех у тех, кто хочет и старается работать, - уверена Наталья Кочанова. - И я еще раз повторюсь, надо внимательно слушать Президента. Возьмите в качестве примера недавнее посещение главой государства Костюковичей или в прошлом году фермы в Могилевской области и задумайтесь, что у вас творится в хозяйстве. Каждый руководитель должен осознавать и нести ответственность за своих людей и порядок на объекте, эффективность работы".

Ключевое значение, по мнению Натальи Кочановой, имеет и отношение к людям, регулярные встречи руководителей местного уровня с населением, своевременное информирование об актуальных вопросах и оказание помощи в решении насущных вопросов. "Важно услышать человека, помочь решить ему наболевшую житейскую проблему, отнестись по-человечески. Тогда и люди соответственно будут к вам относиться", - сказала глава Администрации Президента.

На 2019 год задание по строительству и вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов в Браславском районе почти 9,7 тыс. кв.м, в том числе 7,6 тыс. кв.м за счет индивидуальных застройщиков. За январь-июль этого года ввод индивидуального жилищного строительства составил около 2 тыс. кв.м, или 26% годового задания.

Для наращивания темпов ввода жилья индивидуальными застройщиками Браславским райисполкомом совместно с сельскими исполнительными комитетами постоянно проводится работа по подбору и формированию земельных участков для строительства одноквартирных жилых домов. На 1 августа в районе имеется 165 свободных участков под индивидуальное жилищное строительство (из них 59 аукционных), в том числе 41 участок (из них 23 аукционных) в Браславе. Задание будет выполнено за счет ввода в эксплуатацию 40-квартирного жилого дома долевого строительства в райцентре (его ввод запланирован на четвертый квартал) и индивидуального жилищного строительства, основной объем строительно-монтажных работ по которому проводится в благоприятный период года.-0-