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13 октября 2019, 13:13

Кофе и сувениры от ГАИ - акция "С добрым утром, мамы!" пройдет в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "С добрым утром, мамы!", посвященная Дню матери, пройдет в Гомеле 14 октября, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Сомова.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с одним из городских кафе организуют в 9.00 локацию возле парка Фестивальный областного центра. Ответственный за поздравление экипаж будет останавливать автомобили, за рулем которых находятся женщины, и поздравлять представительниц прекрасной половины человечества. "Всех настоящих мам, а также будущих ждут приятные сюрпризы в виде утреннего кофе и полезных сувениров от ГАИ", - рассказала Наталья Сомова.

Мероприятие призвано в очередной раз напомнить о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Впервые в Гомельской области акцию провели в прошлом году. Организаторы уверены, что она станет хорошей традицией.-0-

Теги
акция ГАИ Гомель женщины праздник
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